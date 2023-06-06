منصة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» تبدأ بالإقراض المباشر للمتعاملين

كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، المزود العالمي للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، أن منصّة التمويل التجاري التابعة للمجموعة بدأت في الإقراض المباشر من طرفها. وأكدت أن لدى المنصة القدرة على توفير تمويلات تجارية بقيمة تزيد على مليار دولار سنوياً (نحو 3.67 مليارات درهم).

وذكرت المجموعة لـ«الإمارات اليوم» أن المنصة واحدة من الحلول المتميزة التي تقدمها «دي بي ورلد» للمتعاملين حالياً، والتي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على تمويلات تجارية، لدعم نموّها وزيادة تدفق التجارة.

تمويل تجاري

وقال المسؤول التنفيذي الأول في منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد»، سنان أوزكان، إن «منصّة التمويل التجاري من (دي بي ورلد) تنسجم بصورة ممتازة مع استراتيجية المجموعة، والتوجّهات المتعلقة بتطوير حركة التجارة داخل دبي وخارجها، وبالتالي فهي واحدة من الحلول الرائدة التي تقدمها (دي بي ورلد) للمتعاملين حالياً، والتي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويلات التجارية، لدعم نموّها وزيادة تدفق التجارة».

ولفت أوزكان إلى أن «الزيادة في الحركة التجارية تسهم في تنشيط الحركة عبر الموانئ ووحدات الأعمال اللوجستية، وبالتالي زيادة حجم التجارة الإجمالية لدولة الإمارات».

وأضاف أن «منصّة التمويل التجاري من (دي بي ورلد) أنشأت ارتباطات مع مصادر بيانات من الأطراف الخارجية، إضافة إلى ما يتوافر من البيانات الخاصة بـ(موانئ دبي العالمية)، لتسهيل عمليات التعرف والفحص والتفتيش والمراقبة للمتعاملين، بهدف توفير مزيد من المرونة لمقدّمي طلبات الحصول على التمويلات»، مبيناً أن «عملية التسجيل في المنصّة تستغرق بضع دقائق، في حين يستغرق التحضير الكامل لدمج المتعاملين بين 15 و20 دقيقة».

القيمة المضافة

وحول الفوائد والقيمة المضافة التي تقدمها المنصّة للمتعاملين، قال أوزكان، إن «المنصة تمكن المتعاملين من الحصول على مصادر تمويل لم تكن متاحة لهم في السابق، إذ يساعد توفير رأس المال العامل الإضافي المتعاملين على إنجاز نسبة أعلى من الأعمال، وتلبية المزيد من الطلبات، وبالتالي، الإسهام بفعالية أكبر في زيادة الأنشطة والمعاملات التي تصب في المقام الأخير في تنشيط الحركة الاقتصادية».

وتابع: «بالنسبة للمؤسسات المالية، تسهم المنصّة في تحفيز زيادة العمليات والتعاملات، كما توفّر تسهيلات أخرى، مثل الاطلاع بشكل كامل على حركة البضائع، والتحكّم بها عبر متابعة سندات ووثائق الشحن لموانئ دبي العالمية».

الشركات المسجلة

وحول عدد الشركات التي حظيت بخدمات مقدمة عبر المنصة، كشف أوزكان أن «57 ألف شركة سجلت في منصّة التمويل التجاري من (دي بي ورلد)، وقدمت طلبات ائتمان تزيد قيمتها على 700 مليون دولار إلى 24 مؤسسة مالية مدمجة بالكامل على المنصة، في وقت بدأت فيه المنصّة أيضاً الإقراض المباشر من طرفها، ولديها قدرة على توفير تمويلات تجارية بقيمة تزيد على مليار دولار سنوياً (3.67 مليارات درهم) بصورة منفردة».

وذكر أوزكان أن «المنصّة تقدم لجهات التمويل بيانات وافية عن المتعاملين، ورؤية شاملة لحركة البضائع والتحكّم بها، بما يساعدها على تقديم التمويلات بثقة، وهو أمر يساعد في توفير الوقت اللازم للموافقة على طلبات الائتمان المقدمة من المتعاملين، كما يمكن الإشارة إلى ما توفره من تسهيلات في الإجراءات عبر رقمنة عمليات التعرف والفحص والتفتيش والمراقبة للمتعاملين».

24 مؤسسة مالية

تعتمد منصّة التمويل التجاري من مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، على التكنولوجيا المالية للجمع بين المستوردين والمصدرين وشركات الخدمات اللوجيستية من مختلف أنحاء العالم، وبين المؤسسات المالية ومزوّدي حلول التمويل التجاري الآخرين.

ومنذ إطلاقها في يوليو 2021، دخلت المنصّة في شراكة مع 24 مؤسسة مالية، في وقت يساعد فيه التواصل المكثف لـ«دي بي ورلد» مع الشركات في العالم، وإظهار بيانات حركة التجارة والتحكم في الشحنات، الممولين، على التواصل مع الشركات، وتحديد المخاطر، وبناء الثقة، وتوفير الائتمان. في المقابل، تحصل الشركات على خيارات تمويل ميسورة الكلفة، ومبتكرة، لمساعدتها في تنمية أعمالها.

وحصلت منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» على ترخيص الإقراض في يونيو 2022، وتعمل على تقديم الائتمان من خلال حلول رأس المال التشغيلي قصيرة الأجل، مثل تحصيل وخصم الفواتير، وتحصيل وخصم الديون عكسياً، وتمويل الذمم التجارية الدائنة.

وتخطط «دي بي ورلد» لتمويل التجارة، للمشاركة في المخاطر مع المقرضين الحاليين على المنصّة لضمان تلبية متطلبات المتعاملين من رؤوس الأموال التشغيلية بصورة مناسبة.