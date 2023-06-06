«دبي للاقتصاد الرقمي» تستقطب 30 شركة ناشئة في الربع الأول من 2023

كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن أهم إنجازاتها خلال الربع الأول من عام 2023، تماشياً مع أولوياتها الاستراتيجية في تعزيز الاقتصاد الرقمي في دبي، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وأفادت الغرفة بأنها نجحت، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، في استقطاب 30 شركة ناشئة ذات إمكانات كبيرة متخصصة في مجال التكنولوجيا، وذلك في إطار جهودها لتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز جاذبية الإمارة للتكنولوجيا والاستثمارات التقنية المتقدمة.

وقال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، إن «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، تشكل أبرز أولويات الغرفة في الحاضر والمستقبل»، مشيراً إلى أن «دعم هذه التوجهات يتطلب تعزيز أطر التعاون مع القطاع الخاص كجزء أساسي من جهود تطوير منظومة الاقتصاد الرقمي».

وأضاف أن «دولة الإمارات تركز على تعزيز الحوار البناء في أهم مكونات مجتمع الأعمال الرقمي، لتحديد الفرص والتحديات والتوصيات، ورسم التوجهات الهادفة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير أطر تشريعية داعمة لنمو الشركات التقنية، والارتقاء بتنافسية الاقتصاد الرقمي ومساهمته في تعزيز نمو اقتصاد الدولة».

ولفتت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى إطلاق مبادرة جديدة لتعزيز الحوار مع مختلف مكونات مجتمع الأعمال الرقمي بالإمارة، إذ نظمت سلسلة من 10 ورش عمل تفاعلية مع شركات القطاع الخاص حول قطاعات ومجالات معينة في الاقتصاد الرقمي، للتعرف عن كثب إلى تحديات القطاعات المستهدفة، والإسهام في ابتكار الحلول الملائمة التي تدعم الشركات العاملة في هذه القطاعات.

وشملت قطاعات الاقتصاد الرقمي التي تمت مناقشتها في الورش التفاعلية كلاً من الطباعة الثلاثية الأبعاد، وقطاع التواصل الاجتماعي، ورأس المال المخاطر وحاضنات الأعمال، والتجارة الإلكترونية، وقطاع الألعاب الإلكترونية، واقتصاد العمل الحر، والتكنولوجيا المالية، والميتافيرس والعملات الرقمية، والتكنولوجيا الصحية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات.

وأكدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي التزامها بدعم التحول الرقمي في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أنها تركز في استراتيجيتها الطموحة على استقطاب أكثر من 300 شركة ناشئة رقمية جديدة إلى الإمارة.

وفي إطار تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ستستضيف «دبي للاقتصاد الرقمي» العام الجاري النسخة الأولى من قمة «إكسباند نورث ستار دبي»، أكبر حدث عالمي مخصص لأصحاب الشركات الناشئة في المنطقة، الذي سيقام في أكتوبر المقبل، حيث ستستعرض القمة فرص النمو التي يتيحها الاقتصاد الرقمي في دبي، مقدمة بذلك حافزاً استراتيجياً لتوسيع مستقبل الاقتصاد الرقمي في دبي وحول العالم.