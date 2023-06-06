أسهم الخليج للملاحة القابضة تقفز بأكثر من 8% ملامسًا لأعلى مستوياتها على الإطلاق

ارتفعت أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة بسوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بأكثر من 8% ليلامس أعلى مستوياته على الإطلاق.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت دبي، وقبل الإغلاق تحديدًا، قفز السهم إلى مستوى 4.690 درهم وبلغت أحجام التداول عليه بنحو 15.78 مليون سهم بقيمة 72.18 مليون درهم.

يشار إلى أن الشركة أعلنت في منتصف الشهر الماضي عن استكمالها بنجاح كافة متطلبات وإجراءات تخفيض رأس مالها بنسبة 50% ليصل إلى 637.7 مليون درهم، علما أن رأس المال قبل التخفيض كان 1.275 مليار درهم.

وأشارت إلى قرار تفعيل التخفي تم بعد ساعات التداول يوم الجمعة الماضية الموافق 19 مايو 2023.

وكانت الجمعية العمومية للشركة وافقت في مارس الماضي، على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 50% عن طريق إلغاء 637.7 مليون سهم من أسهمها بقيمة اسمية درهم واحد على أساس تناسبي لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 637.7 مليون درهم.

وتم استخدام الاحتياطيات، سواء القانونية أو الاختيارية، بالكامل، لإطفاء جزء من الخسائر، ومن ثم إطفاء المتبقي من الخسائر من رأس المال.