طيران الإمارات تخطط لطلبية تتراوح بين 100 إلى 150 طائرة

قال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك، إن طيران الإمارات قد تكون قريبة من التقدم بطلبية كبيرة بين 100 و150 طائرة بينما تستعد الناقلة لاستبدال أسطولها من طائرات إيرباص A380 ذات الطابقين مطلع العقد المقبل.

وذكر كلارك خلال في لقاء مع تلفزيون بلومبيرغ أن الشركة قد تكون قريبة من شراء المزيد من طائرات إيرباص A350 وبوينغ 777، وقد تنظر أيضاً في طلب شراء طائرات بوينغ 787.

وأوضح كلارك خلال مشاركته في الاجتماع العام السنوي لاتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، أن الشركة ستنظر في مواعيد تسليم الطلبات ابتداء من 2027 حتى 2033، مع خروج طائرات A380 من الخدمة.