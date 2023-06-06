«إعمار» تعتزم إطلاق برج جديد ضمن «بيتش فرونت»

كشفت مصادر عقارية أن شركة إعمار العقارية تستعد لاطلاق برج جديد تحت اسم «باي فيو من العنوان للمنتجعات»، غداً، لافتة إلى أن البرج يتكون من 64 طابقاً تضم 356 وحدة من الشقق المفروشة المزودة بكل الخدمات.

ويأتي البرج الجديد ضمن مشروع شركة إعمار العقارية «بيتش فرونت» الذي يضم أكثر من 20 برجاً سكنياً، إضافة إلى فندق فاخر، ويعتبر واحداً من أهم المشروعات تحت الإنجاز.

وتقع وجهة «إعمار بيتش فرونت» على شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بين منطقتي «جميرا بيتش رزيدنس» و«نخلة جميرا»، فيما يمكن الوصول منها مباشرة إلى شارع الشيخ زايد و«مرسى دبي» و«نخلة جميرا».

وسيصبح سكان المشروع جزءاً من منطقة «دبي هاربر» الممتدة على مساحة 20 مليون قدم مربعة وتطورها «مِراس» التابعة لـ«دبي القابضة»، وتضم مركزاً للتسوق، وأكبر مرسى في الشرق الأوسط، ونادياً لليخوت، وفنادق فاخرة ومتاجر ومطاعم ووجهات ترفيهية.