1000 جهة إصدار واقتراض تلتقي في دبي اليوم

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، مشاركته في «مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك»، الفعالية التي تجمع أكثر من 1000 جهة إصدار واقتراض، لمناقشة دفع عجلة التنمية في الأسواق المحلية والدولية للسندات والصكوك والقروض المشتركة.

ويقام الحدث يومي السادس والسابع من يونيو الجاري في «مدينة جميرا» بدبي، ويجمع كبار الخبراء في مجال رأس المال في الشرق الأوسط، ويستضيف ممثلي حكومات وشركات، ومستثمرين وبنوكاً وما يزيد على 70 متحدثاً.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «تأتي مشاركة المصرف في هذا المؤتمر المهم، في إطار التزامنا بدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، نظراً لمكانة هذا الحدث كمنصة مهمة للتواصل وتبادل الآراء مع نظرائنا في القطاع».