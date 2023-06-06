«جينكو للمقاولات» تطور المراحل الأولى من «خليج الجنوب» بمليار درهم

أعلنت «دبي الجنوب للعقارات» تعيين «شركة جينكو للمقاولات العامة» بعقد يصل إلى مليار درهم، لتطوير المراحل الأولى من «خليج الجنوب»، المشروع السكني الواقع في قلب المنطقة السكنية في «دبي الجنوب» على «شارع إكسبو».

وسيضم المشروع المقرر اكتماله في الربع الأول من عام 2026، ما يزيد على 800 فيلّا و«تاون هاوس» واسعة، وأكثر من 200 فيلّا فاخرة على الواجهة المائية، إضافة إلى بحيرة كريستالية يبلغ طولها كيلومتر واحد، وممشى بطول ثلاثة كيلومترات على الواجهة المائية، وشواطئ متعددة.

ويوفر مشروع «خليج الجنوب» مجموعة متنوعة من وحدات «تاون هاوس»، وفللاً شبه مستقلة، وفللاً فخمة على الواجهة المائية، حيث سيتم تطوير وحدات «تاون هاوس» والفلل شبه المستقلة بمساحة بناء تراوح بين 2900 و5500 قدم مربعة تقريباً، وستوفر مزيجاً متنوعاً من ثلاث وأربع وخمس غرف.

أما الفلل الفاخرة المستقلة التي ستبنى جميعها على الواجهة المائية، فستكون عبارة عن فلل من خمس وست وسبع غرف بمساحة بناء تراوح بين 9000 و14 ألف قدم مربعة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران و«دبي الجنوب»، خليفة الزفين: «يسعدنا أن نتلقى أصداء إيجابية منذ الإعلان عن المشروع العام الماضي، حيث تمكّنا من بيع المرحلة الأولى والثانية بالكامل». وأضاف: «يشهد قطاع العقارات في دبي نمواً غير مسبوق نتيجة العديد من العوامل، أهمها المبادرات التي تعلن عنها القيادة التي نلتزم بالتماشي معها من خلال خططنا الموضوعة في الشركة».

وتابع: «تتمثل مهمتنا في (دبي الجنوب) في توفير مشروعات متميزة تتجاوز توقعات عملائنا».