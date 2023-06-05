أسواق الأسهم المحلية تربح 2.68 مليار درهم في مستهل تعاملات الأسبوع

ربحت أسواق الأسهم المحلية في أول جلسات الأسبوع، الاثنين، أكثر من 2.68 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.306 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.309 تريليونات درهم بنهاية جلسة الاثنين، موزعة بواقع 2.673 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و635.966 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.639 مليار درهم، في وقت جرى فيه التداول على نحو 478.815 مليون سهم عبر 27.48 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.37% إلى 3652.64 نقطة مع سيولة بلغت 735 مليون درهم. فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.32% إلى 97375.76 نقطة بسيولة بلغت قيمتها 904 ملايين درهم.

وفي دبي، زاد سهم تعليم بنسبة 7.8% بعد إتمام صفقة كبيرة مباشرة عليها بنحو 5.25 مليون سهم بسعر 3.27 درهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 17.17 مليون درهم. وأعلنت شركة الصكوك الوطنية شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عن استحواذها على حصة إضافية بمقدار 5% في مجموعة تعليم القابضة، لترتفع بذلك ملكيتها في المجموعة إلى 22%.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.7%، كما ارتفع سهم إمباور بنسبة 4.5%. وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم ديوا الذي ارتفع بنسبة 6.4% عند سعر 2.65 درهم.

وارتفع سهم الاتحاد العقارية بـ 3.7%. وفي المقابل، انخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 0.5%، وانخفض سهم ديار للتطوير بنسبة 1.2%.

وفي أبوظبي، انخفض سهم إشراق للاستثمار بنسبة 0.6%، وانخفض سهم مجموعة ملتيبلاي بـ 1.2%. وانخفض سهم كيو القابضة بـ 3.8%.

وارتفع سهم حديد الإمارات أركان بنسبة 0.7%. وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم أدنوك للإمداد والخدمات الذي انخفض بـ 0.3% عند سعر 3.0 درهم وبتداولات قاربت 19 مليون سهم.