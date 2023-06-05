"دبي للاستثمار" تبيع كامل المرحلة الأولى من مشروع "دانة بيي"

أعلنت دبي للاستثمار، عن بيع كامل المرحلة الأولى من مشروع دانة بيي، الذي تصل قيمته الاستثمارية إلى مليار درهم، وهو مجتمع شاطئي متكامل يساهم في إرساء معايير جديدة في جزيرة المرجان للاستثمار المربح في إمارة رأس الخيمة.

وقال المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري،عبيد السلامي، إن تصميم مشروع "دانه بيي"، يهدف إلى توفير بيئة مثالية للعيش، كما يوفر فرصة استثمارية مربحة في إمارة رأس الخيمة التي تشهد ازدهاراً وتطوراً واسع النطاق. ويساهم هذا المشروع في إعادة تعريف وتحديد تجربة العيش على الشاطئ، وتُشكل الاستجابة والنتائج التي تحققت في المرحلة الأولى إنجازاً واعداً وحافز قوي مع التطلع إلى تعزيز مكانة الشركة ومشاريعها المستقبلية.

وكانت أعمال البناء والإنشاءات قد بدأت في المرحلة الأولى من مشروع "دانه بيي"، ومن المقرر أن يتم التسليم في الربع الأول من عام 2025. ويمتد المشروع على مساحة 90 ألف متر مربع مع 40 ألف متر مربع من الشواطئ، ويتضمن 188 فيلا إلى جانب منازل مؤلفة من 2 غرف نوم مع تراس على السطح، وفلل مطلة على شاطئ البحر مؤلفة من 3 و4 غرف نوم، وفلل على الواجهة البحرية من 5 غرف نوم. كما يضم البرج السكني للمشروع 107 شقة، تتنوع بين شقق من غرفة نوم واحدة إلى شقق بنتهاوس مؤلفة من 4 غرف نوم.

ويضم مشروع "دانة بيي" فندق جراند ميلينيوم، الذي يتضمن 300 غرفة والعديد من المرافق الترفيهية الشاطئية. ومن المتوقع إنجاز الأعمال الإنشائية في الفندق بحلول الربع الأول من عام 2026.