"أوتوبرو" تواصل انتشارها القوي في دولة الإمارات بافتتاح مركزها الخمسين في الخوانيج

أعلنت "أوتوبرو"، الشركة المشغلة لأوسع شبكة من مراكز خدمة صيانة المركبات في دولة الإمارات، والتابعة لمجموعة اينوك، عن افتتاح مركزها الـ50 في إمارة دبي في منطقة الخوانيج، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حضورها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا وتقدم "أوتوبرو" خدمات عالية الجودة، بما يعزز راحة سائقي السيارات بصورة كبيرة عبر الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الاحترافية للعناية بالسيارات، ويوفّر المركز الجديد خدمات غسيل السيارات "برو ووش" من خلال منفذ للغسيل الأوتوماتيكي واثنين للغسيل اليدوي بما يخدم شريحة كبيرة من المجتمع في إمارة دبي.

وفي عام 2022، أطلقت "أوتوبرو" أربعة مراكز جديدة في مناطق دبي الجنوب والرحمانية والرمثاء والطوار، وحققت زيادة بنسبة 10% في إجمالي المبيعات ونمواً بنسبة 7% في إجمالي عدد العملاء عبر مراكزها مقارنة بعام 2021. وتخطط "أوتوبرو" لافتتاح أربعة مراكز إضافية في عام 2023 في كل من أبوظبي ودبي والفجيرة والعين.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، سيف حميد الفلاسي: "لطالما عملت ’أوتوبرو‘ باستمرار على رفع المعايير فيما يتعلق بتقديم خدمة عالية الجودة لصيانة السيارات والعناية بها في دولة الإمارات، وتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتنامية للمجتمع. ويسرنا أن نعلن عن افتتاح مركز ’أوتوبرو‘ الـ50 في الدولة، والذي يندرج في إطار استراتيجيتنا الرامية للانتشار في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وفيما نواصل جهودنا لتعزيز حضورنا في الدولة، نتطلع إلى تطوير منتجاتنا الحديثة بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للالتزام بمعايير الأمان والسلامة ورفع الكفاءة في السنوات المقبلة."

يُذكر أن "أوتوبرو" حصلت على جائزة "خدمة العملاء الأكثر إعجاباً" لعام 2022 من "إيميجز ريتيل مي" تقديراً لمبادرات الشركة التي تستشرف المستقبل لتعزيز التميز التقني وولاء العملاء ورضاهم.

وتخدم "أوتوبرو" حالياً أكثر من 300 ألف مركبة سنوياً عبر مراكزها الـخمسين، فقد طرحت الشركة العديد من الخدمات الجديدة التي تشمل شاحنة متنقلة لتغيير زيت المحرك وألواح المكابح والإصلاحات الميكانيكية الخفيفة، وضمان لمدة 24 شهراً لتغيير بطارية السيارة. علاوة على ذلك، تقدم "أوتوبرو" الآن خدمة استلام السيارة للصيانة وإعادتها لضمان راحة المستخدمين، ومنتجات التلميع "كويك شاين"، ومجموعة من العلامات التجارية لإطارات السيارات، وخدمات غسيل السيارات "برو ووش" الأوتوماتيكي واليدوي، بالإضافة إلى خطة حماية الإطارات المصممة حسب الطلب وخدمة "أوتوبرو" للضمان الممدد.