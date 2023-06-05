عقد بمليار درهم لجينكو للمقاولات لتطوير مشروع "خليج الجنوب" الفاخر

قيمة العقد تصل إلى مليار درهم المشروع يضم أكثر من 800 فيلا وتاون هاوس واسعة، وما يزيد على 200 فيلا فاخرة على الواجهة المائية.

أعلنت دبي الجنوب للعقارات عن تعيين شركة جينكو للمقاولات العامة بعقد يصل إلى مليار درهم لتطوير المراحل الأولى من "خليج الجنوب"، المشروع السكني الذي يقع في قلب المنطقة السكنية في دبي الجنوب على شارع إكسبو.

وسيضم المشروع، المقرر اكتماله في الربع الأول 2026، ما يزيد على 800 فيلا وتاون هاوس واسعة، وأكثر من 200 فيلا فاخرة على الواجهة المائية، إضافة إلى بحيرة كريستالية يبلغ طولها كيلومتر واحد، وممشى بطول 3 كيلومترات على الواجهة المائية وشواطئ متعددة ومجمع للياقة البدنية وحدائق خاصة.