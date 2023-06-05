«التاي».. برج يتيح التملك مع خطة دفع ميسّرة

أطلقت شركة «تايجر» العقارية، مشروع «التاي» السكني في «قرية مثلث جميرا»، بكلفة استثمارية تبلغ 200 مليون درهم، وهو عبارة عن برج بارتفاع 26 طابقاً، ويضم 244 وحدة سكنية.

تتنوع الوحدات السكنية في المشروع بين فئات «استوديو» وغرفة، وغرفتين وصالة، فيما تبدأ أسعار الوحدات من 599 ألف درهم، وهو متاح للتملك أمام مختلف الجنسيات، مع خطة دفع ميسرة تمتد على مدار خمس سنوات.

ويتميز المشروع بمرافقه وخدماته وموقعه، وبأسعار تنافسية وطرق سداد ودفع مرنة، كما يضم مسبحاً ومنطقة للعب الأطفال، ومضماراً للمشي، ومنطقة مخصصة للشواء.

ومن المتوقع أن تستغرق فترة الإنشاء في «التاي» سنتين ونصف السنة، على أن تبدأ «تايجر» في تسليم الوحدات السكنية للمشترين والمستثمرين في الـ31 من يناير 2026.