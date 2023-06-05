«دبي الإسلامي» يطلق منصة مصرفية تضم 135 خدمة رقمية

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن إطلاق «DIB alt»، العلامة الرقمية الشاملة التي تجمع كل العروض والقدرات الرقمية للبنك تحت مظلة واحدة. وأفاد البنك بأن هذه الخطوة تتماشى مع المساعي الحثيثة التي يبذلها في سبيل التميز الرقمي، وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي الطموحة التي ينتهجها.

ووفقاً لـ«دبي الإسلامي»، «لا تمثل (DIB alt) بنكاً آخر، أو تطبيقاً مصرفياً جديداً للهاتف المحمول، وهي ليست بمنتجٍ أو خدمة أخرى للبنك، بل تعتبر تجربة مصرفية رقمية متكاملة الخدمات، تم تصميمها للارتقاء بتجربة متعاملي البنك نحو آفاق جديدة، عبر تمكينهم من الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات الرقمية بسهولة ويسر».

وتُعد «alt» من بنك دبي الإسلامي، منصة مصرفية رقمية شاملة تجمع تحت مظلتها كامل العروض والقدرات الرقمية التي يمتلكها البنك، ما يوفر للمتعاملين تجربة مصرفية سلسة وخالية من المتاعب.

وتضم المنصة أكثر من 135 خدمة رقمية تتوافر عبر تطبيق بنك دبي الإسلامي للهواتف المحمولة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق «واتس أب»، والخدمات الأخرى المتوافرة عبر أجهزة الصراف الآلي.

وتلبي هذه المنصة الشاملة جميع الاحتياجات المصرفية للمتعاملين، إذ تتيح لهم فتح حساب مصرفي في غضون دقائق معدودة، والتقدم بطلب الحصول على تمويل شخصي أو بطاقات ائتمان، فضلاً عن تحويل الأموال محلياً أو دولياً، وإجراء المدفوعات، وغيرها الكثير.

وتم تصميم المنصة بدقة فائقة بهدف تبسيط العمليات المصرفية، وتعزيز راحة المتعاملين عبر نقاط التواصل المختلفة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، د.عدنان شلوان، إن «منصة (alt) من بنك دبي الإسلامي، تجربة مصرفية مبسطة تجمع كل قدرات البنك الرقمية تحت مظلة علامة تجارية واحدة»، موضحاً أن ذلك يعني إدراج جميع القنوات المدعومة رقمياً، إضافة إلى المنتجات والخدمات التي يمكن الاستفادة منها بشكل رقمي ضمن المنصة الجديدة «alt».

وأضاف: «تجسد علامة (DIB alt) قفزة هائلة نحو التحول الرقمي، مدفوعة بنهجنا المرتكز على المتعاملين، في حين تتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء قطاع رقمي متقدم، كما تمثل منصة (alt) من بنك دبي الإسلامي بداية عهد جديد تضع احتياجات متعاملينا على قائمة أولوياتنا». واختتم شلوان: «تمثل منصة (DIB alt) طريقاً بديلاً للخدمات المصرفية، وأنا على يقين أنها ستسهم في تغيير قواعد اللعبة تماماً في القطاع».