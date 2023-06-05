«المالية» تشارك في مؤتمر لـ «الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة»

شاركت وزارة المالية، أخيراً، في المؤتمر الـ10 للسلطات المختصّة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبة، الذي عقد في مدينة تبليسي الجورجية.

حضر المؤتمر أكثر من 160 متخصصاً من 77 دولة، لمشاركة تجاربهم العملية في تبادل المعلومات للأغراض الضريبة عند الطلب، والتبادل التلقائي للمعلومات، والاستفادة من الأدوات التعليمية والإرشادية التي تصدرها المنظمة. وتناول المؤتمر آخر المستجدات بشأن عمليات تبادل المعلومات والأدوات والآليات التي أصدرها المنتدى حول متطلبات المستفيد الحقيقي النهائي، ونظام معيار الإبلاغ المشترك، وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة عند الطلب، وحماية المعلومات وسريتها.