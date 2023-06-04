رائد أعمال إماراتي يطور تطبيقا ذكيا للتنقل بالسيارات

طور رائد الأعمال الاماراتي حسين الطاهري تطبيقا ذكيا عبر منصات الهواتف النقالة للتنقل واستئجار السيارات، عبر البحث عن اقرب المواقع الجغرافية للسيارات وسداد كلفة الاستئجار بالدقائق عبر بطاقات الائتمان أو باستخدام المحافظ الالكترونية على الهواتف الذكية.

وأشار الطاهري في تصريحات على هامش لقاء صحافي عقد بدبي نهاية الأسبوع الماضي، لاعلان تفاصيل اطلاق وتشغيل التطبيق تحت اسم "يلدي " Yaldi "إلى أنه تم الحصول على ترخيص من هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتأجير السيارات ، كأول تطبيق تابع لشركة إماراتية متخصصة في هذا المجال، لافتا إلى أن التطبيق سيعمل عبر ألية تسعير بقيمة 99 فلس للدقيقة الواحدة تشمل سعر الدقيقة الوقود وموقف السيارة.

وأضاف أن تطبيق "يلدي" عمل على تطويره عبر شركة "الوجدانية ترانسبورت سوليوشنز"، التي أسسها وتعمل كعضو بـ "مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب" و"برنامج المشتريات الحكومية"، لافتا إلى أن "الشركة بدأت بأسطول سيارات جديدة يتكون من 200 سيارة، فيما تعتزم رفعها إلى 1000 سيارة خلال 2024.

وأشار إلى أن "يلدي" تعتزم تحويل 10% من أسطولها إلى سيارات كهربائية قبل نهاية العام الجاري، فيما تستهدف التحول بشكل كامل للسيارات الكهربائية خلال العام 2025 ، لمواكبة توجهات دولة الإمارات للاستدامة.

‏ وأضاف أن تطوير تطبيق "يلدي" استغرق نحو عام لتطويره، حتى يصبح سهلًا على العملاء عبر تنزيله والتسجيل عليه واختيار السيارة المراد تأجيرها والتوجه مباشرة إلى والجهة إضاعة للوقت والجهد "، مبينا أن "تأجير السيارات بالدقيقة لم يكن متاحا في أسواق الدولة من قبل".

وأوضح أن "التطبيق يشمل مختلف مناطق دبي حالياً، وأنه يتم التخطيط للتوسع على مستوى أنحاء الدولة خلال الفترة المقبلة، لمواكبة نمو الطلب على هذه النوعية من الخدمات، والتي تتيح للمتعاملين عدم التقيد بفترة إيجار طويلة للسيارة لمدة يوم كامل أو عدة أيام أو أشهر."