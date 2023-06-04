الإمارات تمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية 2024

أعلنت الإمارات عن تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميًا حتى نهاية عام 2024.

وسيكون هذا الخفض الطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس اليوم الموافق 4 يونيو 2023.

من جانبه قال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي: الامارات العربية المتحدة ستقوم بتمديد خفضها التطوعي البالغ 144 ألف برميل يوميًا

‏حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 كإجراء احترازي وذلك بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك+ الذي سبق أن أعلن عنه في شهر أبريل عن التخفيضات الطوعية.