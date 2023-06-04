«ديوا» تمدّد 64 كيلومتراً من خطوط نقل المياه في 2022

أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» تمديد خطوط نقل مياه رئيسة خلال عام 2022، بكلفة تقارب 358 مليون درهم، وبأطوال تصل إلى 64 كيلومتراً للأنابيب بأقطار 600 و900 و1200 ملليمتر في مناطق عدة بدبي.

واشتملت أعمال تمديد خطوط النقل على أنظمة تحكم ومراقبة عن بعد، لإتاحة التحكم في شبكة نقل المياه الرئيسة بشكل فعّال على مدار الساعة عن طريق صمّامات آلية تُدار عن بُعد في مركز التحكم، ما يسهم في عزل الأعطال في أقل وقت ممكن، ويقلل الفاقد من المياه في الشبكة.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، التزام الهيئة بتطوير شبكة المياه في دبي لتعزيز كفاءتها واعتماديتها، وتوفير خدماتها لأكثر من مليون و150 ألف متعامل في دبي وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة.