أسواق الأسهم تضيف 100 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي منذ بداية 2023

أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 100 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي خلال الشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2023، مدعومة بزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق بأربعة إدراجات جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى، شملت «أدنوك للغاز»، و«بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وإدراج «إم بي إم إي» كأول شركة تكنولوجيا مالية يتم إدراجها في منصة «نمو» بسوق أبوظبي، إضافة إلى إدراج أسهم «الأنصاري» للخدمات المالية في سوق دبي المالي، كما شهد «أبوظبي للأوراق المالية» إدراجاً جديداً لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» مع مطلع يونيو الجاري.



رأس المال والسيولة

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.206 تريليونات درهم في نهاية العام الماضي إلى 3.307 تريليونات درهم بنهاية مايو الماضي 2023، موزعة بواقع 2.685 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و621.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 188 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، توزعت بواقع 152.6 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و35.4 مليار درهم في سوق دبي المالي، في ما جرى التداول على نحو 41.5 مليار سهم، منها 23.6 مليار سهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و17.8 مليار سهم في سوق دبي المالي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 2.04 مليون صفقة في السوقين.



سوق دبي المالي

وصعد مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 7.21%ـ أو ما يعادل 240.5 نقطة خلال الأشهر الخمسة الأولى ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي، وصولاً إلى 3576.63 نقطة في نهاية مايو 2023، مع ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة 11.5%، والعقار 10%، والخدمات 8.3%، والمالية 6.1%.

وارتفع «الإمارات دبي الوطني» 5%، و«إعمار العقارية» 4.83%، و«ديوا» 8%، و«إعمار للتطوير» 19.5%، و«تيكوم» 8.5%، و«العربية للطيران» 5.5%، و«سالك» 24%، و«دبي للاستثمار» 1.5%، و«إمباور» 29%، في ما حقق سهم «الخليج للملاحة» مكاسب قوية تاوزت 370%.

بدوره، استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مستقطباً سيولة بنحو 9.5 مليارات درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 3.2 مليارات درهم، و«دبي الإسلامي» 2.8 مليار درهم، و«مصرف عجمان» 2.5 مليار درهم.

«أبوظبي للأوراق المالية»

بدوره، أغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري عند مستوى 9232.89 نقطة، في ما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9406.57 نقطة. وارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية بنحو 21.5%، والعقار بنسبة 14%، والاتصالات 0.93%، والطاقة 0.85%.

وصعد في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أسهم شركات: «أمريكانا» بنسبة قاربت 39.4%، و«أغذية» 22.6%، و«أدنوك للحفر» 21.8%، و«الدار» 15.1%، و«موانئ أبوظبي» 14.3%، و«أدنوك للغاز» 10%، و«أبوظبي الإسلامي»9.77%، و«الياه سات» 2.4%، و«بروج» 2.4%.

بدوره، استحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات، مستقطباً سيولة بأكثر من 48 مليار درهم، تلاه «ألفا ظبي» بنحو 12.8 مليار درهم، ثم «ملتيبلاي» 9.5 مليارات درهم، و«أبوظبي الأول» 7.16 مليارات درهم، و«الدار» 6.2 مليارات درهم.