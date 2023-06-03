شركات عالمية لتجارة الإلكترونيات تتوسع في الإمارات بدعم من زيادة الطلب

أفاد مسؤولون في شركات عالمية لتجارة الإلكترونيات، بأنهم يعملون حالياً على التوسع في السوق الإماراتية عبر افتتاح المزيد من منافذ البيع الجديدة، بدعم من الارتفاع اللافت في الطلب على المنتجات الإلكترونية مع زيادة النشاط السياحي والفعاليات، فضلاً عن تعافي وانتعاش قطاعات الأعمال المختلفة بعد جائحة «كورونا».

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن سوق تجارة الإلكترونيات في الدولة تشهد معدلات تنافسية مرتفعة حالياً تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة في ظل نمو الطلب.

إلى ذلك، أعلنت شركات عالمية لإنتاج وتجارة الإلكترونيات، أخيراً، عن اختيار دبي لافتتاح أول منافذها في المنطقة، منها شركتا «هايسنس»، و«هونر».

منافسة

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «آي ستايل»، للإلكترونيات في الشرق الأوسط وإفريقيا، نيكولاس ضاهر، إن الشركة افتتحت أخيراً فرعاً جديداً لها في دبي، فيما تعتزم التوسع بمنافذها في السوق الإماراتية من 13 منفذاً حالياً إلى 20 منفذاً خلال العام المقبل.

وأرجع ضاهر ذلك التوسع إلى ما تشهده السوق المحلية من نمو لافت في الطلب على المنتجات الإلكترونية، خصوصاً مع استمرار زخم النشاط السياحي والفعاليات والمعارض، فضلاً عن التعافي السريع لمختلف قطاعات الأعمال بعد جائحة «كورونا»، ما زاد المنافسة في قطاع الإلكترونيات بمعدلات تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة.

نمو

من جهته، قال مدير مجموعة «إيروس»، للإلكترونيات الاستهلاكية، محمد بدري، إن المجموعة تعمل على التوسع بعملياتها ومنافذها في أسواق الإمارات، بدعم من زيادة الطلب.

وأوضح أن خطط المجموعة تستهدف رفع عدد المتاجر إلى ما بين 18 و20 متجراً في الدولة بحلول عام 2025.

كما أكد نائب رئيس «مجموعة شرف»، ياسر شرف، أن المجموعة لديها أيضاً خطط مختلفة للتوسع في منافذ التجزئة بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مع نمو مبيعات التجزئة الإلكترونية.

انتعاش

وأفاد رئيس قسم تسويق التجزئة في شركة «جمبو للإلكترونيات»، بانكاج كومار، بأن السواق الإماراتية تشهد انتعاشاً في الطلب على منتجات الأجهزة الإلكترونية، ما يحفز الشركات على المنافسة بالتوسع وزيادة عدد منافذ البيع في مختلف أنحاء الدولة.

وقال إن الشركة أجرت عمليات توسع مختلفة خلال الفترة الأخيرة، كما أعادت افتتاح متجرها في «دبي مول» بعد تطويره، فيما تسعى للاستمرار في التوسع بشكل يواكب الطلب المرتفع في السوق المحلية.

بدوره، اتفق مدير عام شركة «تي سي إل» الدولية للمنتجات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ساني يانج، على أن السوق المحلية تشهد طلباً مرتفعاً على الإلكترونيات بدعم من زخم النشاط السياحي والفعاليات وانتعاش قطاعات الأعمال المختلفة، الأمر الذي زاد من تنافسية قطاع المنتجات الإلكترونية في الدولة.

منفذ إقليمي

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «هونر» التقنية الدولية لإنتاج وتجارة الإلكترونيات في منطقة الخليج، ما فيجيان هاوس، إن الشركة قررت اختيار دبي لافتتاح أول منفذ رسمي لها في المنطقة لتجارة تجزئة الإلكترونيات، مشيراً إلى أن المنفذ الجديد سيكون في «دبي مول».

وأكد أن السوق المحلية تشهد ارتفاعاً في الطلب على المنتجات الإلكترونية، خصوصاً الهواتف الذكية. وكانت شركة «هايسنس» التقنية الدولية لإنتاج الإلكترونيات، أعلنت أخيراً عن افتتاح أول منفذ إقليمي لها لتجارة التجزئة في دبي، وذلك بعد افتتاح شركات عالمية أخرى منافذ لها في الإمارة، مثل «هواوي» و «تشاومي»، «سامسونغ» و«أبل».