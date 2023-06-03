1.3 مليون سائح أوروبي استقبلتهم دبي في 4 أشهر

كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت أكثر من مليون و324 ألف سائح من أوروبا الغربية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مشيرة إلى أن أوروبا الغربية حلت في المركز الأول كأكبر المناطق الجغرافية المصدرة للزوار إلى دبي بعد أن استحوذت على 22% من إجمالي عدد الزوار خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل والبالغ عددهم أكثر من ستة ملايين سائح دولي.

وتصدرت المملكة المتحدة قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوار من هذه المنطقة مسجلة أكثر من 391 ألف سائح دولي، تلتها ألمانيا بـ269 ألف زائر، وفرنسا في المركز الثالث مسجلة 135 ألف سائح، ثم إيطاليا مسجلة 104 آلاف سائح، وحلت الأسواق الأربعة هذه ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً دولية يأتي منها سياح الإمارة.

وتجاوز عدد سياح دبي من ثماني أسواق رئيسة خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل العام الجاري مستويات الفترة ذاتها من عام 2019 أي قبل الجائحة، وهي أميركا وكندا وألمانيا وروسيا، والعراق وكازاخستان، والهند، وإيران في مؤشر قوي على ارتفاع معدلات التدفق السياحي منها.

إلى ذلك وصل عدد الزوار القادمين إلى الإمارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري من منطقة جنوب آسيا إلى أكثر من 963 ألف سائح دولي، بعد أن بلغت حصة هذه المنطقة 16%، تلتها روسيا ورابطة الدول المستقلة مسجلة أكثر من 900 ألف زائر، ودول مجلس التعاون بنحو 842 ألف سائح دولي، وبلغ عدد زوار دبي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 782 ألف زائر.

وحلت الصين في المركز الأول بوصفها أكبر الأسواق نمواً من حيث عدد الزوار إلى الإمارة بنسبة 266%، مسجلة 143 ألف سائح خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 39 ألف سائح في الفترة ذاتها من عام 2022، تلتها روسيا بنمو بلغ 101%، بعد أن بلغ عدد الزوار منها 474 ألف زائر مقابل 232 ألفاً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

• أوروبا الغربية تتصدر أكبر المناطق المصدرة للزوار إلى الإمارة.