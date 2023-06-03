4.7 ملايين مستند موثقة رقمياً في الإمارات

عزّزت منصة التحقق الرقمي التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، من سرعة التحوّل الرقمي الشامل في دولة الإمارات، مسجلة خلال عام ونصف العام (18 شهراً) على إطلاقها نحو أربعة ملايين و730 ألف مستند رقمي موثقة، فيما بلغ إجمالي المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة نحو 114 ألف مستند.

وتتيح المنصة 21 نوعاً من المستندات الرقمية صادرة عن تسع جهات حكومية تتمثل في وزارات الداخلية، والصحة ووقاية المجتمع، والعدل، والتربية والتعليم، وتنمية المجتمع، والتغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، إمكانية التحقق رقمياً من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات المشاركة في المنصة.