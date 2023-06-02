%42 من المستثمرين المحتملين لعقارات دبي يرغبون بتملك فيلا أو بنتهاوس

كشفت بيانات بروبرتي فايندر لشهر مايو 2023، أن 58.1% من الراغبين في تملك عقار يبحثون عن شقق سكنية، بينما يهتم 41.9% بالفلل أو وحدات التاون هاوس.

وتفصيلاً افادت أحدث البيانات الصادرة عن "بروبرتي فايندر" لشهر مايو، أرقاماً مهمة حققها سوق العقارات الذي يشهد ازدهاراً كبيراً في دبي. فوفقاً لهذه البيانات، فقد سجل شهر مايو الماضي تصرفات عقارية تجاوزت 11,700 معاملة، بارتفاع بلغ 78%، بالمقارنة مع 6,587 معاملة في مايو من العام الماضي 2022.

وسجلت قيمة المعاملات في شهر مايو زيادة كبيرة بنسبة 87% بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، محققة 34 مليار درهم، إلى جانب نمو ملحوظ بالمقارنة مع شهر أبريل 2023، والذي سُجلت فيه 8,077 معاملة بقيمة 26.5 مليار درهم.

وواصل السوق زخمه الكبير من حيث تفضيلات العقارات للمالكين والمستأجرين على حد سواء، فوفق الأرقام التي كشفتها بيانات بروبرتي فايندر لشهر مايو 2023، فإن 58.1% من الراغبين في تملك عقار يبحثون عن شقق سكنية، بينما يهتم 41.9% بالفلل أو وحدات التاون هاوس.

أما بالنسبة لقطاع الإيجار، فقد أشارت البيانات إلى أن نحو 77.7% من المستأجرين يبحثون عن شقق سكنية، بينما يبحث 22.3% منهم عن فلل أو وحدات تاون هاوس، فيما حازت الشقق المفروشة على اهتمام 61.2% من المستأجرين، بينما تركزت 37% من الطلبات على الوحدات غير المفروشة. وبالنسبة للمستأجرين الذين يبحثون عن فيلا أو وحدات تاون هاوس، فإن حوالي 56.6% منهم يفضلون وحدات غير مفروشة، بينما يرغب 42.4% في استئجار تاون هاوس أو فلل مفروشة.

وكشفت بيانات شهر مايو 2023، أن حوالي 34.9% من المستأجرين بحثوا عن وحدات مؤلفة من غرفة نوم واحدة، و31.4% عن وحدات من غرفتي نوم و 21.78% عن وحدات استوديو. بينما اهتم 43.5% من المستأجرين بوحدات من ثلاث غرف نوم، و 35.5% عن وحدات بأربع غرف نوم أو أكثر.

كذلك سجل شهر مايو زيادة في أعداد المستثمرين أو الأفراد الباحثين عن امتلاك شقق سكنية من 53.9% في مايو من عام 2022 إلى 58.1% في مايو 2023. وتركزت أغلب عمليات البحث في الشقق التي تتألف من غرفتي نوم (34.1%)، وغرفة نوم واحدة (33.4%).