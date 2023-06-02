«دبي الصناعية» تستقطب استثمارات جديدة بمليار درهم

أعلنت مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة «تيكوم»، أمس، عن نجاحها في استقطاب استثمارات جديدة تبلغ قيمتها نحو مليار درهم من شركات تصنيع محلية وعالمية.

وذكرت «دبي الصناعية» على هامش فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات»، أن من الاستثمارات الجديدة التي استقطبتها المدينة، استثمار شركة «يونيفرسال» المتخصصة في صناعة الأحزمة المطاطية، واستثمار الشركة المحلية المزوّدة لحلول البوليمرات «ستارز» للصناعات البلاستيكية.

ووقع النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم - القطاع الصناعي»، سعود أبوالشوارب، اتفاقية بقيمة 75 مليون درهم مع الرئيس التنفيذي لشركة «يونيفرسال» العالمية لصناعة الأحزمة المطاطية، ماهيار رازاغي فاديغاني، لإنشاء مصنع جديد في مدينة دبي الصناعية، حيث من المتوقّع أن تنطلق أعمال البناء في أغسطس، على أن تبدأ عمليات الإنتاج التجريبية اعتباراً من أبريل 2024.

كما وقّع أبوالشوارب اتفاقية مع الرئيس التنفيذي لشركة «ستارز» للصناعات البلاستيكية، فيصل الزرعوني، لاستثمار 90 مليون درهم في بناء مصنع جديد لتعبئة المواد الغذائية في «دبي الصناعية»، علماً أن من المقرر أن تنطلق أعمال البناء هذا العام في المصنع الجديد لمنتجات تعبئة المواد الغذائية.

وحضر توقيع اتفاقية الاستثمار مع شركة «يونيفرسال» لصناعة الأحزمة المطاطية كلّ من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدّمة؛ سارة بنت يوسف الأميري، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «تيكوم»؛ مالك آل مالك، والرئيس التنفيذي لـ«تيكوم»، عبدالله بالهول.