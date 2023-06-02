10 % من أساطيل الطائرات التجارية العالمية تحمل شعار «صنع بفخر في الإمارات»

قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»، إسماعيل علي عبدالله إن أكثر من 10% من أساطيل الطائرات التجارية حول العالم تحمل شعار «صنع بفخر في دولة الإمارات».

وأضاف عبدالله في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش معرض «اصنع في الإمارات»، أن «ستراتا» نجحت في تكريس موقعها في سلاسل القيمة العالمية لقطاع صناعة الطيران كأحد الموردين الرئيسين لكبرى شركات صناعة الطائرات العالمية.

وأضاف أن «ستراتا» تمتلك 30 خط إنتاج لصناعة أجزاء هياكل الطائرات لكبرى شركات تصنيع الطائرات في العالم، مشيراً إلى أن الشركة ستتعاون مع العديد من الشركات الدولية لإضافة خطوط إنتاج جديدة سيتم الإعلان عنها في الربع الرابع من العام الجاري 2023.

وذكر أن «ستراتا» استعرضت خلال مشاركتها في فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات» أحدث ابتكاراتها في صناعة الطائرات، فضلاً عن إطلاق العديد من المشروعات الاستراتيجية الجديدة، لافتاً إلى أن المنتدى يوفر منصة استثنائية لاستقطاب الشركات العالمية لتأسيس قاعدة صناعية في الإمارات والاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة. ولفت إلى أن «ستراتا» بالتعاون مع شركة «أدنوك» المزود المسؤول والموثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات وشركة «جون كوكريل للهيدروجين» وقعت اتفاقية تهدف إلى تصنيع «محلل كهربائي» لإنتاج الهيدروجين في دولة الإمارات لأغراض الاستخدام المحلي والتصدير.

وقال إن «ستراتا» حصدت جائزتين ضمن جوائز «اصنع في الإمارات»، الأولى جائزة «الرائد الملهم»، والثانية جائزة «الموهبة الشابة» الجديدة ما يعكس جهود الشركة في الاستثمار في المواهب والكوادر الوطنية لخدمة الوطن.

«ستراتا» تمتلك 30 خط إنتاج لصناعة أجزاء هياكل الطائرات لكبرى شركات تصنيع الطائرات في العالم.