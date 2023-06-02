القيمة السوقية لسهم «أدنوك للإمداد» تتجاوز 23 مليار درهم

قفز سهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 55.7%، فوق سعر إدراجه في أول جلسة تداول للسهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبحسب بيانات السوق، فإن سعر السهم وصل بنهاية التعاملات إلى مستوى 3.13 دراهم، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 2.01 درهم.

وارتفعت القيمة السوقية للسهم في أولى جلسات تداوله بنحو 55.4% بما يعادل 8.257 مليارات درهم لتصعد إلى 23.157 مليار درهم، مقارنة مع 14.9 مليار درهم قيمتها المقدرة قبل التداول.

وشهد طرح «أدنوك للإمداد والخدمات» طلباً استثنائياً، ما يجعله أعلى طلب لاكتتاب عام على مستوى العالم في عام 2023، وثاني أكبر إدراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام حتى الآن بعد الاكتتاب العام لشركة «أدنوك للغاز» في مارس الماضي، حيث استقطب طلباً إجمالياً من المستثمرين زاد على 460 مليار درهم.

وتجاوز الطرح في المجمل القيمة المستهدفة بـ163 مرة، ما يجعله أعلى مستوى لتجاوز القيمة المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري لاكتتاب عام في دولة الإمارات.

وحقق الاكتتاب العام الأولي على حصة أقلية تمثل نسبة 19% في الأسهم المصدرة لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، عائدات إجمالية بلغت نحو 2.83 مليار درهم، وذلك بعد زيادتها من 15% لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين.

ويعد هذا الطرح العام الأولي التاريخي السادس الذي تنفذه «أدنوك» في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2017، حيث يأتي هذا الاكتتاب العام بعد الاكتتابات الأولية الناجحة لكل من «أدنوك للتوزيع» و«أدنوك للحفر» و«فيرتيغلوب» و«بروج» و«أدنوك للغاز».

وجمعت الاكتتابات العامة الأولية التي نفذتها «أدنوك» مجتمعةً حتى الآن أكثر من 29.38 مليار درهم، محققة طلباً إجمالياً بلغ 1.41 تريليون درهم، ما يعزز دور «أدنوك» المحوري في ترسيخ مكانة الدولة وجهة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية.