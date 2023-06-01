دبي تستقبل 6 ملايين سائح دولي خلال 4 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 6.02 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 5.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت نحو 18%.

وبحسب بيانات للدائرة، حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت مؤشرات كل من: عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل "الجائحة" أيضاً.

وأوضحت البيانات، أن الهند حلت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي، خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل العام الجاري، مسجلة أكثر من 806 آلاف زائر، تلتها روسيا بنحو 474 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار المملكة المتحدة 391 ألف زائر، ومن السوق السعودية نحو 352 ألف زائر.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أبريل الماضي، نحو 149 ألف غرفة فندقية، ضمن 814 منشأة فندقية، مقابل نحو 140 ألف غرفة فندقية، ضمن 769 منشأة في نهاية أبريل 2022.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 80%، مقابل 76% في الفترة ذاتها من عام 2022.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة "خمس نجوم" على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51 ألف غرفة فندقية ضمن 155 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة "أربع نجوم" بنسبة 29%، مسجلة نحو 42.7 ألف غرفة فندقية ضمن 191 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين "ثلاث نجوم" و"نجمة" على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29.4 ألف غرفة فندقية، ضمن 275 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فقد وصل عددها إلى 25.4 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 17% من حجم السوق الفندقية.

وسجلت مدة إقامة النزلاء خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل العام الجاري أربع ليالٍ فندقية، مقابل 4.4 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 14.09 مليون ليلة مبيت، مقابل نحو 12.6 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 11.3%.

ووصل معدل السعر اليومي للغرفة المتاحة إلى 599 درهماً مقابل 640 درهماً، فيما متوسط العائد 478 درهماً.