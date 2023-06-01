أسهم تعليم القابضة تقفز بأكثر من 12%

ارتفعت أسهم شركة مجموعة تعليم القابضة، المدرجة بسوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم الخميس بأكثر من 12% بالغا 3.13 درهم. وأتى هذا الصعود لسهم الشركة بالتزامن مع إعلانها عن توفير موفر للسيولة.

وبحلول الساعة 10:40 صباحا بتوقيت دبي، بلغت أحجام التداول على السهم خلال تعاملات اليوم بنحو 3.78 مليون سهم بقيمة 11.94مليون درهم.



وفي صباح اليوم، أعلنت الشركة عن تعيينها "بي إتش إم كابيتال" مزودًا للسيولة.

وستقوم شركة بي إتش إم كابيتال وفقا للاتفاقية المبرمة مؤخرًا مع شركة تعليم فإنها ستوفق المحافظة على السيولة على أسهمها وستقدم قيمة مضافة للمستثمرين بما يتناسب مع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن والصادرة من قبل سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع.