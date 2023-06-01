« اتصالات من e& » تعلن إيقاف بث قنوات «بي إن سبورتس»

أعلنت اتصالات من e& أنّها ستوقف بث القنوات التي توفرهاbeIN اعتبارًا من 1 يونيو 2023 وذلك لأسباب تجارية.

وقالت اتصالات من e& ا انها ستواصل لتزامها بتوفير خيارات ترفيهية ورياضية مميزة لعملائها وبأسعار معقولة وعلى الرغم من أن محتوى قنوات beIN لن يكون متاحًا عبر eLife TV ، إلا أننا سنعمل على إثراء تجارب العملاء من خلال توفير تغطية عالمية لمجموعة متنوعة من الأحداث والفعاليات الرياضية سواء بشكل مباشر أو عبر شركائنا في هذا المجال، بما في ذلك كأس أبطال آسيا لكرة القدم، والدوري الإيطالي، وUFC، والفورمولا 1، وسباق الدراجات للمحترفين، وألعاب الرجبي والجولف الدولية، إضافة إلى أكثر أحداث الكريكيت إثارة مثل مباريات دوري IPL وبطولة كأس العالم T20 وغيرها من البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى في العالم.