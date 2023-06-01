«أدنوك» توقع اتفاقيات مع أكثر من 60 شركة محلية وعالمية

أعلنت «أدنوك» عن اتفاقيات جديدة مع أكثر من 60 شركة إماراتية وعالمية للاستفادة من فرص تصنيع محلية لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية ضمن خطة مشترياتها، وذلك خلال منتدى «اصنع في الإمارات» في أبوظبي.

وبالإعلان عن هذه الاتفاقيات الجديدة، تقترب «أدنوك» من تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم، ضمن خطط مشترياتها، كانت «أدنوك» حددتها في يونيو 2022. وأسهمت هذه الاتفاقيات في تمكين إعادة توجيه 2.84 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي.

ووفقاً للتقديرات ستسهم الاتفاقيات التي وقعتها «أدنوك» بنسبة 10% في تحقيق هدف «استراتيجية أبوظبي الصناعية» المتمثل في مضاعفة حجم القطاع الصناعي في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم، كما من المتوقع أن تسهم الاتفاقيات في توفير 21 ألفاً و500 فرصة عمل داخل دولة الإمارات بحلول عام 2031.

وقال رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك»، الدكتور صالح الهاشمي: «تعد (أدنوك) محركاً رئيساً للنمو الصناعي في دولة الإمارات، وتهدف إلى تعزيز دورها ومساهتمها من خلال توطين سلسلة التوريد لاحتياجاتها من المنتجات الصناعية، وذلك عبر توفير فرص تصنيع محلية طويلة الأمد للقطاع الخاص لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية في خطة مشترياتها».