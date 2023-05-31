«مجموعة الإمارات» الأكثر ربحية في العالم

حلّت «مجموعة الإمارات» في المركز الأول، كأكثر ناقلة جوية ربحية في العالم ضمن قائمة أكبر المجموعات المتخصصة في النقل الجوي التجاري عالمياً، وذلك استناداً إلى البيانات المالية لهذه الشركات لفترة الـ12 شهراً المنتهية في مارس 2023.

وأظهر تقرير السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أن «مجموعة الإمارات» حققت أرباحاً قياسية قدرها ثلاثة مليارات دولار، فيما سجلت «طيران الإمارات» ارتفاعات كبيرة في الإيرادات، حيث توسعت عمليات النقل الجوي والسفر، بعد إزالة جميع القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد-19» تقريباً في مختلف بقاع العالم.

ووفقاً للبيانات المالية التي أفصحت عنها الناقلات الجوية ضمن القائمة، والتي تستند إلى العائدات للسنة المالية المنتهية في مارس الماضي 2023، عززت «مجموعة الإمارات» من مكاسبها بين أكثر مجموعات الطيران في العالم من حيث العائدات.

وبحسب البيانات المالية، فقد بلغ صافي أرباح الخطوط الجوية التركية 2.79 مليار دولار، وأرباح شركة «يونايتد» الأميركية نحو 1.92 مليار دولار، فيما سجلت شركة «دلتا ايرلاينز» الأميركية أرباحاً صافية بقيمة 1.89 مليار دولار.

بدورها، سجلت شركة «أميركان إيرلاينز» أرباحاً صافية بقيمة 1.77 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في مارس الماضي، والخطوط الجوية السنغافورية نحو 1.6 مليار دولار، فيما وصلت أرباح «المجموعة الجوية الدولية» المالكة للخطوط الجوية البريطانية إلى نحو 1.4 مليار دولار.

ووصلت أرباح «شركة رايان إير»، أكبر شركة للطيران منخفض الكلفة في أوروبا إلى 1.4 مليار دولار، كما سجلت الخطوط الجوية الكورية أرباحاً بقيمة بلغت نحو 1.1 مليار دولار.

في السياق نفسه، بلغت الأرباح التي حققتها كل من شركة «لوفتهانزا» الألمانية والخطوط الجوية الفرنسية - «كيه إل إم» نحو مليار دولار لكل منهما على التوالي.

أما شركة «ساوث ويست» الأميركية للطيران فسجلت أرباحاً بلغت نحو 658 مليون دولار، مقابل أرباح بقيمة 250 مليون دولار للخطوط الجوية اليابانية.

ولا تشمل القائمة مجموعات الطيران المتخصصة بالشحن الجوي واللوجستيات، مثل شركة الشحن واللوجستيات العالمية «يو بي إس» وشركة «فيديكس»، فيما حققت بعض شركات الطيران ضمن القائمة أرباحاً طفيفة خلال السنة المالية المنتهية في مارس الماضي، مقابل تسجيل شركات أخرى لخسائر، حيث أنها لم تصل إلى مستويات الربحية بعد إثر جائحة «كوفيد-19».

إيرادات قياسية

بلغت إيرادات «مجموعة الإمارات» 32.6 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2023، بارتفاع نسبته 81% عن نتائج السنة السابقة. وبلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 11.6 مليار دولار وهي الأعلى على الإطلاق، بزيادة نسبتها 65% عن السنة السابقة.

وعززت المجموعة و«دناتا» أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم خلال العام. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في «مجموعة الإمارات» بنسبة 20% إلى 102 ألف و379 موظفاً، يمثلون أكثر من 160 جنسية.

وخلال السنة المالية استثمرت «مجموعة الإمارات» ما مجموعه 7.2 مليارات درهم (2.0 مليار دولار) في طائرات ومنشآت ومعدات وشركات جديدة وأحدث التقنيات لتهيئة الأعمال للنمو المستقبلي.