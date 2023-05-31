38.66 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في مايو

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 38.66 مليار درهم في ختام تعاملات شهر مايو من العام الجاري، مع تركزها القطاعات الرئيسية وأبرز العقار والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 29.267 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و9.380 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 62.132 مليار سهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي للشهر الثاني على التوالي بعد تحقيق مكاسب شهرية تقدر بنحو 0.9% ليصل في نهاية شهر مايو من العام الجاري إلى مستوى 35763.63 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي المالي لمستوى 9406.57 نقطة.

وبنهاية جلسة اليوم الأربعاء، وصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.307 تريليونات درهم ، موزعة بواقع 2.686 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و621.518 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.



وشهدت أسواق الأسهم المحلية، سيولة كبيرة وصلت إلى 4.2 مليار درهم موزعة ما بين 964.5 مليون درهم في دبي، و3.23 مليار درهم في سوق أبوظبي وذلك تزامنًا مع دخول التغييرات على مكونات مؤشرات إم إس سي آي القياسي العالمي حيز التنفيذ.

وكانت المراجعة نصف السنوية لمؤشرات «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، أظهرت إضافة سهم «أمريكانا للمطاعم» إلى مؤشرها القياسي العالمي، وإضافة سهم ديار للتطوير إلى مؤشر الشركات الصغيرة، وحذف «كيو القابضة» من المؤشر القياسي العالمي.

وعلى مستوى مؤشر سوق دبي المالي ارتفع مؤشره اليومي بنسبة 0.26% مع صعود سهم «إعمار العقارية» 2.67%، وارتفاع سهم «ديار للتطوير» 0.75%، في مقابل تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.7%، و«دبي الإسلامي» 0.19%.

فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.82% مع تراجع «إي أند» 2.7%، وانخفاض سهمي «كيو القابضة» 2.15%، و«أبوظبي الأول» 1.24%. فيما قفز سهم «أمريكانا للمطاعم» بنسبة 6.15% إلى 4.14 درهم، بتداولات قوية بلغت 649.7 مليون درهم