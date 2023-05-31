38.66 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في شهر مايو

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 38.66 مليار درهم في ختام تعاملات شهر مايو من العام الجاري، مع تركزها القطاعات الرئيسية وأبرزها العقار والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 29.267 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و9.380 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 62.132 مليار سهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي للشهر الثاني على التوالي بعد تحقيق مكاسب شهرية تقدر بنحو 0.9% ليصل في نهاية شهر مايو من العام الجاري إلى مستوى 35763.63 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي المالي لمستوى 9406.57 نقطة.