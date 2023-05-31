2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 576 مبايعة بقيمة 1.68 مليار درهم منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 313.49 مليون درهم و547 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.37 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 44 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 57 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 96 مبايعة بقيمة 332 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 765.03 مليون درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 31.12 مليون درهم و109 رهن فلل وشقق بقيمة 733.91 مليون درهموكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 553 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 23 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 222.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 100 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الصناعية الرابعة بقيمة 80 مليون درهم.