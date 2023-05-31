مطار دبي الدولي يبحث التحضيرات اللازمة لموسم الحج

عقدت لجنة الحج والعمرة في مطارات دبي أولى اجتماعاتها لبحث الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لموسم الحج للعام الحالي لضمان تجربة سفر سلسة لجميع الحجاج المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج عبر جميع مباني المسافرين في مطار دبي الدولي “DXB”.

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين الممثلين عن الجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيين من بينهم القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وجمارك دبي وهيئة الصحة بدبي بالإضافة إلى طيران الإمارات وفلاي دبي وطيران الخطوط الجوية السعودية وفلاي ناس وعدد من الشركاء ومزودي الخدمة على مستوى المطار.

وأكد محمد المرزوقي رئيس لجنة الحج والعمرة في مطارات دبي أهمية تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع جميع الفرق والجهات المختصة بما يضمن الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لا سيما في أوقات الذروة السنوية وحركة السفر المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وقال إن مطارات دبي تلتزم بتوفير تجربة سفر سلسة وفق أعلى المعايير العالمية للمسافرين بما يضمن كافة سبل الراحة والسلامة خلال رحلاتهم عبر مطار دبي الدولي DXB.