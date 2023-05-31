"كيو القابضة" و"تروجان" توقعان عقدَي شراكة لتطوير 1742 فيلا للمواطنين في أبوظبي

وقَّعت مجموعة "كيو القابضة" اتفاقيتين مهمتين مع شركة تروجان للمقاولات العامة، إحدى الشركات المحلية الرائدة في قطاع البناء والإنشاءات، تتولى الأخيرة بموجبهما أعمال تصميم وبناء 1742 فيلا للمواطنين في منطقتي السمحة وغرب بني ياس في أبوظبي لصالح "كيو القابضة".

وتأتي الاتفاقيتان في أعقاب اتفاقية شراكة بين كيو القابضة وهيئة أبوظبي للإسكان بهدف تطوير المنطقتين بما يتوافق مع رؤية أبوظبي 2030 في بناء مدن مستدامة، وتوفير بيئة سكنية متقدمة لمواطني الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة كيو القابضة ماجد فؤاد عودة، : "إن اتفاقنا مع شركة تروجان للمقاولات العامة على تطوير هذين المشروعين الجديدين جاء بعد دراسة وافية لسجل الشركة الحافل بأعمال البناء المتوافقة مع أعلى المعايير، وقد أكدت الاتفاقيتان على التزامنا معاً بإضافة قيمة على اقتصاد أبوظبي ومجتمعنا عموماً. ونحن على ثقة بأن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها شركاؤنا ستكفل إنجاز المشروعين وفق أرقى المواصفات المتفق عليها، وضمن الوقت والميزانية المحددة".

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال المهندس محمد محمود، الرئيس التنفيذي لشركة تروجان للمقاولات العامة: "إن اختيار مجموعة "كيو القابضة" لشركتنا من أجل تنفيذ هذين المشروعين العملاقين يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تكمن في الوفاء بالمعايير العالية التي تتبناها كيو القابضة وتؤكد عليها. ولا شك أننا سنستخدم كامل خبراتنا الواسعة والمتراكمة للوفاء بتلك المعايير وتوفير بيئة سكنية مستدامة وخدمات تلبي أرقى المعايير، وتتماشى مع رؤية قيادتنا الحكيمة لمستقبل أبوظبي".

ويتضمن نطاق العمل في كلا الاتفاقيتين تولي شركة تروجان للمقاولات العامة أعمال التصميم والبناء وأعمال البنية التحتية وصولاً إلى التسليم النهائي للمشروعين.

وفي معرض تعليقه على المشروعين، قال السيد بن هدسُن، الرئيس التنفيذي لشركة كيو للعقارات، التابعة لشركة كيو القابضة، والتي ستتولى الإشراف على حسن تنفيذ الاتفاقيتين: "هدفنا هو المساهمة في جعل أبوظبي واحدة من أعظم المدن للعيش في العالم. نريد التأكد من أن سكان أبوظبي لديهم إمكانية الوصول إلى أفضل تجارب العيش ضمن مجتمعات بُنيت بهدف المساهمة في عالم أكثر استدامة بيئيًا.

نحن على ثقة من أن جهودنا المشتركة مع شركة تروجان ستعيد الحياة إلى هذه الرؤية لنقدم هذه المشاريع بأعلى جودة".

ومن المقرر أن يُنفذ مشروع غرب بني ياس الاستراتيجي على مدى الأعوام الأربعة المقبلة حيث يغطي المشروع مساحة واسعة تقرب من ستة ملايين متر مربع تتضمن بناء 1500 فيلا، مدعمة بمختلف أعمال البنية التحتية الضرورية من طرق، ومرافق اجتماعية وتعليمية وخدمية، وحدائق ومساحات خضراء.

أما مشروع منطقة السمحة الجديد فسيتم تنفيذه على مدى ثمانية وثلاثين شهراً ليُغطي مساحة تزيد عن نصف مليون متر مربع، ويتضمن بناء 242 فيلا، بالإضافة إلى العديد من أعمال البنية التحتية الضرورية المرافقة للمشروع، والتي تحقق الاستدامة البيئية والراحة لساكنيه.