«مجموعة الإمارات» تدخل عالم «الواقع الممتد» في رحلة رقمية مستقبلية وغامرة

أعلنت «مجموعة الإمارات» عن انطلاقها في رحلة رقمية مستقبلية وغامرة، هي الأولى من نوعها على مستوى الصناعة لتحويل تجارب موظفيها، وذلك بالتعاون مع شركة «أمازون ويب سيرفيسيز AWS».

ووقع الجانبان اتفاقيةً لتطوير منصة غامرة للواقع الممتد «iXR»، وتعزيز قدرات طاقم المقصورة العاملين والمنضمين حديثاً ومجتمع شركاء الصناعة الأوسع.

وتتضمن الاتفاقية محاور افتراضية ثلاثية الأبعاد تشمل: التدريب الافتراضي، وبيئات ألعاب، وتجارب محاكاة، وغيرها الكثير في المستقبل القريب، إذ تواصل «مجموعة الإمارات» إضافة ميزات وتكنولوجيا رائدة إلى المنصة.



مشروع مبتكر

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، في تغريدة لسموه على موقع التدوين «تويتر»: «سعدتُ بمقابلة ألبرت أوفر، نائب رئيس الخدمات الاحترافية في (أمازون ويب سيرفيسيز AWS).. نحن في غاية الاستعداد لمواصلة رحلتنا نحو التحول الرقمي مع (AWS)، وتدشين مشروع (مجموعة الإمارات) المبتكر الذي سيُحدث تحولاً جذرياً في تجارب موظفينا وتدريبهم».



«الواقع الممتد»

ويوفر «الواقع الممتد» المدعوم بالحوسبة الفضائية والذكاء الاصطناعي لـ«AWS» قدرات تقنية استثنائية مع تجارب غير عادية وواقعية.

وصُممت تجارب «الواقع الممتد» لمقابلة الموظفين في أماكن عملهم، وستتوافر عبر الجيل التالي من الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المحمولة، بما في ذلك الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، مع تجربة متسقة عالية الدقة تأتي من السحابة. كما سيُطوّر الواقع الممتد في المرحلة الأولى ثلاث قدرات متميزة: محور تعاوني، وفضاء اجتماعي، وتدريب طاقم الطائرة والموظفين.

وبحسب «مجموعة الإمارات»، سيرحب «مركز الإمارات الافتراضي» بالموظفين للمشاركة في تجارب العلامة التجارية التفاعلية.

ويقدم «الواقع الممتد» تجربة تفاعلية ثلاثية الأبعاد لا مثيل لها لطاقم المقصورة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لخلق بيئة غامرة حقاً. وينتقل أفراد الطاقم إلى عالم رقمي بُني بمنتهى الدقة مع فصول دراسية افتراضية، للتواصل مع المدربين وزملائهم المخضرمين والتعلم منهم، والتنقل عبر المقصورات الداخلية لطائرات «إيرباص A380» و«بوينغ 777».

وتضم بيئة العالم الرقمي مدربي خدمة المقصورة، وصوراً رمزية واقعية، إضافة إلى تواصل صوتي لتجربة حسية تعزز روح الضيافة في طيران الإمارات.

ويتيح عالم الواقع الافتراضي أمام موظفي «مجموعة الإمارات» الجدد، التعرف سريعاً على المجموعة وأعمالها الواسعة وثقافتها وموظفيها وأدوارهم الخاصة، إضافة إلى ميزات العيش في دبي. كما يوفر خدمات الدعم تجربة إعداد سلسة للمرشحين الناجحين.



معايير عالية

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا: «(مجموعة الإمارات) والابتكار صنوان، لأننا نضع دوماً معايير عالية في صناعة الطيران، في وقت تتمثل فيه رؤيتنا في بناء قدرات افتراضية هادفة وعملية ومجزية تستفيد من تطور الذكاء الاصطناعي».

وتابع: «نستخدم هذه القدرات القابلة للتطوير، والتي تمتد عبر العلامات التجارية والشركات التابعة للمجموعة، ففي المرحلة الأولى، يساعد (الواقع الممتد) أفراد طاقم الطائرة على التفاعل والتعرف على النظام الأساسي في بيئة تفاعلية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة يمكنهم استكشافها في الوقت الذي يناسبهم، ما يعزز نقل المعرفة ورضا العاملين. وسنعمل خلال هذه المرحلة أيضاً على تطوير تجربة موظفينا باستخدام (الواقع الممتد) لإدماجهم بسلاسة في عمليات المجموعة ومجتمعها وثقافتها».

وأضاف الرضا: «سنكون بفضل تقنية (الواقع الممتد)، التي نعمل حالياً لإطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، الناقلة الأولى والوحيدة التي لديها هذه المنصة المدمجة التي تربط عملياتها، ما يؤكد التزامنا بقيادة وترسيخ الابتكار والتقنيات المتطورة في مجال الطيران لصالح عملائنا ومجتمعاتنا والصناعة عموماً».



تقنية ناشئة

من جانبه، قال نائب رئيس الخدمات الاحترافية في «أمازون ويب سيرفيسيز»، ألبرت أوفر: «(الواقع الممتد) XR هو تقنية ناشئة سريعاً ستدفع صناعة الطيران إلى المستقبل، وسيكون لها تأثير عميق على التدريب والتصميم وعروض الخدمة المبتكرة في بيئات آمنة غامرة وموجهة نحو الأداء وفعالة».

واضاف: «يسعدنا أن ندعم انتقال (مجموعة الإمارات) إلى عصر الويب ثلاثي الأبعاد من خلال تقديم خبراتنا في مجال البنية التحتية والذكاء الاصطناعي وحلول الحوسبة المكانية، إضافة إلى خبرات زملائنا في خدمات (AWS) الاحترافية لإحياء هذه التكنولوجيا».



وقال: «سيؤدي هذا التعاون إلى إعداد موظفي (طيران الإمارات) لتقديم تجارب متعاملين فريدة ومتسقة، فنحن نعمل معاً على إحداث ثورة في صناعة السفر ورفع مستوى التجارب الجديدة والمثالية».

«طيران الإمارات»

إلى ذلك، تعكف «طيران الإمارات» حالياً على إعادة تصميم جناحها في «إكسبو 2020 دبي» ليصبح مركزاً لتطوير تجارب مستقبلية متطورة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات للاقتصاد الرقمي.

وتُعدّ «طيران الإمارات» رائدة في تكنولوجيا الواقع الافتراضي على شبكة الإنترنت عبر emirates.com وتطبيقها الخاص، حيث تقدم منذ أكثر من ست سنوات رؤية ثلاثية الأبعاد بزاوية 360 درجة لمقصورة الطائرة. كما تمتلك تطبيق واقع افتراضي «VR» خاصاً بها في «متجر أوكولاس» Store الذي يوفر للمستخدمين تجارب دقيقة بالحجم الطبيعي وتفاعلية داخل المقصورة على طائرات «إيرباص A380» وطائرات «بوينغ 777-300ER Gamechanger».