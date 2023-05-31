نصف أثرياء العالم يرغبون في تملك عقارات بدبي

كشف استطلاع عالمي للرأي أجرته شركة «نايت فرانك» العالمية للعقارات وشمل 183 مليونيراً من مختلف أنحاء العالم، عن أن نصف أثرياء العالم يرغبون بتملك عقار في دبي.

وأشار التقرير إلى أن اهتمام الأثرياء بشراء عقارات في دبي بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث أكد 51 % من الأثرياء الذين شملهم الاستطلاع اعتزامهم الاستثمار في العقارات السكنية في دبي خلال الـ12 شهراً القادمة.

وقد أجرت شركة «نايت فرانك» الاستطلاع لتحديد مدى الإقبال على الاستثمار العقاري في دبي، وقامت في هذا الإطار باختيار عينة عالمية من الأفراد ذوي الأصول المالية الذين تزيد ثروات كل منهم على عشر ملايين درهم "3 ملايين دولار أميركي".