«أدين»: 61% من شركات تجارة التجزئة بالإمارات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي

أفاد تقرير «قطاع تجارة التجزئة في الإمارات لعام 2023» الذي أعدته مؤسسة «أدين» الدولية لأنظمة التكنولوجيا المالية، بأن الدراسات المسحية السوقية كشفت أن 80% من المستهلكين في الدولة يقضون وقتاً أطول في البحث عن أفضل الصفقات والأسعار، بينما ينتظر 30% حملات الخصومات والعروض مثل «الجمعة البيضاء»، والتخفيضات الكبيرة، فيما يفضل 52% استمرارية العروض على مدار فترات العام المختلفة.

وأوضح التقرير الذي أصدرته المؤسسة أمس، أن نسبة 78% من المستهلكين بالإمارات يرغبون في الحصول على مزيد من الخصومات من بائعي التجزئة، بينما يطالب 74% ببرامج ولاء فعالة من منافذ تجارة التجزئة.

وقال رئيس إدارة الاستحواذ والمدفوعات في مؤسسة «أدين» الدولية، محمود إسماعيل، إن «الدراسة المسحية التي تسلط الضوء على التغييرات في سلوك المتسوقين عبر الأسواق المختلفة، فضلاً عن الأداء الحالي لتجار التجزئة، كشفت أن نسبة 61% من شركات تجارة التجزئة في الإمارات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبشكل أكبر في دعم أنظمة مواجهة محاولات الاختراق الإلكترونية».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» خلال لقاء صحافي عقد في دبي حول إطلاق التقرير، أن «دولة الإمارات وفقاً للمؤشرات السوقية، تتصدر دول المنطقة في توجهات دمج وتبني قطاع تجارة التجزئة للحلول الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي».

وأوضح أن «الدراسة المسحية السوقية كشفت عن توجه نسبة 57% من شركات تجارة التجزئة في الدولة للتوسع خلال الفترة المقبلة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي»، لافتاً إلى أن «نسبة 89% من شركات تجارة التجزئة في الإمارات لديها خطط للتوسع في أسواق خارجية انطلاقاً من مقراتها بالدولة».

وأشار إلى تفاصيل أوضحتها الدراسة السوقية في قطاع تجارة التجزئة، تتعلق بوجود نسبة 74% من المستهلكين لديهم شعور بالقلق حيال تنفيذ عمليات تجارة إلكترونية من المنصات الجديدة.

وتابع: «نسبة 57% من المستهلكين في الدولة يتجنبون المنافذ التي لا تتيح وسائل سداد إلكترونية تتناسب معهم، فيما أكد 36% منهم أنهم سيزورون المتجر الذي يطبق أحدث الوسائل التكنولوجية بشكل متكرر».

وذكر أن «نسبة 78% من المستهلكين تفضل أن تحصل من خلال تطبيقات التسوق وبرامج الولاء على تجارب شخصية للتسوق، تتعلق بتلقي العروض والصفقات التي تتناسب مع أنماط الشراء الخاصة بهم».