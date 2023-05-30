التأمين على بطاقات الائتمان يغطي «الدفعات» ومبلغاً محدداً عند ترك العمل

قال مصرفيان لـ«الإمارات اليوم» إن التأمين على البطاقات الائتمانية ضد ترك العمل يغطي عادة فترة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر من الدفعات المستحقة، أو مبلغاً معيناً ضمن تلك الفترة لدى شركات تأمين، أو نسبة معينة من الحد الائتماني للبطاقة، لافتين إلى أن عقد بطاقة الائتمان يظهر بند التعاقد على التأمين ضد ترك العمل، ونسبة الدفعة التي تسددها شركة التأمين حسب المتفق عليه.

وأوضحا أن من الأفضل للمتعامل أن يقوم بعملية التأمين بنفسه عن طريق التواصل مباشرة مع شركة التأمين التي يتعامل معها، أو يباشر إجراءات التغطية بنفسه، عن طريق الاتصال بمركز خدمة المتعاملين بالبنوك، ومعرفة الشركة المؤمن لديها، ومن ثم يبلغها بوضعه الوظيفي، ويطلب التغطية المتفق عليها.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت استفسارات تتعلق بالتأمين على بطاقات الائتمان، وصعوبة الحصول على التغطية المتفق عليها عند ترك العمل، فضلاً عن أن معظم المتعاملين لا يعرفون اسم الشركة المؤمن لديها منذ البداية، وعند ترك الوظيفة لا يكون للبنك دور في التواصل معها، ويترك الأمر كله للمتعامل.

وقال المصرفي المختص ببطاقات الائتمان، محمد غازي، إن «التأمين على البطاقات الائتمانية أمر اختياري، للمتعامل القبول به أو رفضه، لاسيما التغطية ضد ترك الوظيفة، لكن إذا اختار المتعامل التأمين، فإن عليه مراعاة نقاط مهمة، أولها معرفة اسم شركة التأمين المؤمن لديها، والاحتفاظ بصورة من المستندات التي تثبت حقه في التغطية عند وقوع الخطر، كما هو متعارف عليه، أو القيام بنفسه بالتأمين إذا كان يتعامل مع شركة معينة، وفي هذه الحالة يصبح معه وثيقة مستقلة عن عقد البطاقة، تتضمن التفاصيل كافة».

وأضاف غازي أن «التأمين ضد ترك العمل عادة ما يغطي فترة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر من الدفعات المستحقة، أو نسبة معينة من الحد الائتماني للبطاقة، ما يعطي المتعامل فرصة للبحث عن عمل آخر، وترتيب أموره المالية بأريحية».

من جانبه، قال المصرفي في قسم بطاقات ائتمانية، تامر أبوبكر، إن «عقد بطاقة الائتمان يظهر بند التعاقد على التأمين ضد ترك العمل، ونسبة الدفعة التي تسددها شركة التأمين حسب المتفق عليه، والتي عادة ما تكون مبلغاً معيناً لفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر، إضافة إلى سداد المستحق على البطاقة للبنك، وهذا أمر جيد للمتعامل، خصوصاً في فترة تركه لعمله».

ولفت إلى أن «المشكلات التي تحدث عند ترك الوظيفية والمتعلقة بالتأمين على بطاقات الائتمان قليلة، مقارنة بنسب الالتزام من قبل الشركات المؤمن لديها».

وتابع: «أفضل شكل يمكن للمتعامل أن يقوم به لضمان الحصول على التغطية عند تركه عمله، أن يسأل منذ البداية عن اسم الشركة المؤمن لديها، ويحتفظ بالمستندات والتفاصيل، أو المبادرة بالاتصال بمركز خدمة المتعاملين بالبنك، وطلب اسم وتفاصيل الشركة، ثم يتواصل معهم، ويوفر المستندات اللازمة، ليقوم بصرف التغطية التأمينية، سواء كانت مبلغاً شهرياً أو دفعات مستحقة للبطاقة».

وقال: «ذلك حق للمتعامل الذي يختار التأمين، ويجب ألا يفرط فيه، لأنه يجنبه الكثير من المشكلات التي تحدث نتيجة التوقف عن السداد».