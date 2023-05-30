مدينة هند" تتصدر مناطق دبي بعدد المبايعات"

تصدرت منطقة مدينة هند مناطق دبي من حيث عدد المبايعات اليوم، والتي سجلتها إحصائيات أراضي دبي.

وتصدرت المنطقة جميع المناطق في دبي من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم.

وإجمالا حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 630 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 306.98 مليون درهم و589 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.35 مليار درهم.