13 مليار درهم إجمالي الناتج الاقتصادي للفعاليات الكبرى في " دبي التجاري العالمي" خلال 2022

كشف مركز دبي التجاري العالمي، أن إجمالي الناتج الاقتصادي الذي حققته الفعاليات الكبرى في المركز والتي بلغ عددها 63 فعالية، بلغت نحو 13 مليار درهم ، وبلغت القيمة الاقتصادية المحتجزة ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 7.4 مليار درهم ، و استقبلت الفعاليات الكبرى نحو 1.2 مليون زائر، بلغت نسبة الزوار الدوليين منهم 40 % .

ووفقاً لتقرير تقييم الأثر الاقتصادي لعام 2022 والصادر عن مركز دبي التجاري العالمي، يعكس الأداء القوي للفعاليات مصحوباً بالارتفاع في أعداد الزوار الدوليين بنسبة 49%على أساس سنوي، المكانة البارزة لإمارة دبي كوجهة عالمية رائدة للفعاليات الكبرى والضخمة، تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) والهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

ويواصل قطاع سياحة الأعمال تعزيز مساهماته بوتيرة متسارعة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة دبي خلال العام الماضي مدفوعاً بالأداء القوي لمركز دبي التجاري العالمي، والذي يعد محركاً أساسياً لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دبي والمنطقة، حيث قام المركز بتنظيم واستضافة فعاليات كبرى حققت عوائد اقتصادية كبيرة ومستدامة لمختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة.

وأوضح التقرير، أن كل درهم تم استثماره في فعاليات المركز والخدمات المرتبطة حقق 7.4 أضعاف القيمة لاقتصاد دبي، وهو ما يعني أن كل مليون درهم تم إنفاقه مباشرة على فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض حقق 7.4 مليون درهم كناتج اقتصادي عائد على الاقتصاد ككل.

وقال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: " نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأجندة دبي الاقتصادية (D33) التي أطلقها سموه بهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال العقد القادم وترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم".

وأضاف، أن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض يعد ركيزة أساسية في اقتصاد دبي كونه محركاً هاماً لمنظومة الأعمال في المنطقة، ويعكس في الوقت ذاته جهود الإمارة بتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي. ويؤكد تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لمركز دبي التجاري العالمي لعام 2022 على الدور الهام الذي تلعبه سياحة الأعمال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتواصل دبي جذب الشركات والمواهب من مختلف أنحاء العالم .

وأردف: " لقد كان عام 2022 استثنائياً لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض حيث أظهر قدرة دبي على الاستمرار في الحفاظ على نموها بوتيرة سريعة في هذا القطاع الذي مر بفترة تحولية أظهرت الانتعاش في اقتصاد ما بعد الجائحة، وهو ما يؤكد قدرتنا على تقديم قيمة مستدامة للأعمال في ظل عالم متغير. ومع اقتراب دخولنا النصف الثاني من عام 2023 فإننا سنواصل العمل على تعزيز سجل مركز دبي التجاري العالمي في استقطاب الفعاليات العالمية رفيعة المستوى، وجعل قطاع الفعاليات في دبي منصة عالمية للمواهب والمعارف واقتصاد المستقبل".

وأشارت تقديرات التقرير إلى أن الإيرادات المباشرة بلغت 7.6 مليار درهم وتحققت من خلال الإنفاق في القطاعات المرتبطة، والتي تشمل الترفيه والإقامة والمطاعم وتجارة التجزئة والنقل والخدمات الحكومية.

وذكرت تقديرات التقرير أن الفعاليات التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2022 دعَمَ أكثر من 48٫000 وظيفة بزيادة قدرها 110% على أساس سنوي، وساهمت في تحقيق دخل أُسري بقيمة 2.4 مليار درهم. وإلى جانب الآثار المالية الواعدة لهذه الإحصائيات، تكمن الأهمية الأساسية للفعاليات في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والمهارات، وإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي، فضلاً عن خلق مستقبل رقمي بلا حدود.

وعقب النجاح منقطع النظير لمعرض إكسبو 2020 دبي والذي عزز مكانة الإمارة كوجهة رئيسية لمجتمع الأعمال العالمي، يواصل مركز دبي التجاري العالمي دوره الريادي في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال، حيث شكّل الزوّار الدوليون 40٪ من إجمالي زوار الفعاليات الكبرى في المركز في عام 2022 بزيادة قدرها 49٪ على أساس سنوي.

وتكمن أهمية الزوّار الدوليين في أثرهم المباشر على الناتج المحلي الإجمالي لدبي، حيث إن الإنفاق لكل زائر دولي لكل فعالية بلغ 9،921 درهما وهو ما يزيد 6 مرات عن قيمة إنفاق الزوار المحليين.

وترتبط قيمة الإنفاق الأعلى للزوار الدوليين بنفقات السفر والإقامة والتسوق في متاجر التجزئة، إلى جانب مدة الإقامة الممتدة (للترفيه) واصطحاب الزوار الدوليين لمرافقين سفر.

ويؤكد الأداء القوي لمركز دبي التجاري العالمي في قطاع الفعاليات خلال عام 2022 على التسارع الاقتصادي الكبير والدور الهام الذي يلعبه المركز في تعزيز منظومة سلسلة التوريد ضمن قطاع الفعاليات والقطاعات المتعلقة بالسفر.

وحقق عدد الفعاليات الكبرى (التي تستقطب أكثر من 2٫000 مشارك) نمواً بنسبة 26٪ على أساس سنوي، فيما تضاعف إجمالي الناتج الاقتصادي المباشر في مختلف خدمات الأعمال والقطاعات المرتبطة بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وحقق نمواً بنسبة 108٪ على أساس سنوي (9.4 مليار درهم ).

ويساهم هذا النمو في تعزيز ريادة مركز دبي التجاري العالمي ودوره الحيوي في وضع معايير رفيعة المستوى لقطاع الفعاليات على المستوى العالمي، فضلاً عن كونه محركاً هاماً لتحقيق الإيرادات التي تعود بالفائدة على الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

ويتمتع مركز دبي التجاري العالمي بأجندة حافلة ومتنوعة تضم فعاليات ومعارض ومؤتمرات كبرى تغطي القطاعات الرئيسية الهامة لأجندة دبي الاقتصادية.

وكان قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأغذية والفنادق والضيافة، أكبر ثلاثة قطاعات بإجمالي 14 فعالية كبرى، وهي تمثل مجتمعة 57٪ (4.3 مليار درهم ) من إجمالي القيمة المضافة لاقتصاد دبي. واستقطبت هذه القطاعات مجتمعة 46٪ (535٫000) من إجمالي المشاركين في الفعاليات الكبرى.

وسجل قطاع تكنولوجيا المعلومات أداءً لافتاً باستقطابه أكثر من 180٫000 زائراً وحقق قيمة إجمالية مضافة بلغت 1.35 مليار درهم ، في حين استقبلت الفعاليات الكبرى لقطاعات الرعاية الصحية والطب والعلوم نحو 200٫000 زائر. وحققت الفعاليات الكبرى مجتمعة رقماً قياسياً في إجمالي القيمة المضافة القياسية وصل إلى 1.64 مليار درهم .

وقام مركز دبي التجاري العالمي بإجراء دراسة لتحليل تأثير الإنفاق المباشر من قبل الأفراد والمؤسسات المشاركة في الفعاليات الكبرى (أكثر من 2٫000 مشارك)، وذلك بالاعتماد على بيانات مالية ومسح احصائي لأكثر من 15٫000 مشارك في الدراسة.

وبالإضافة إلى ذلك، حددت الدراسة تأثير المخرجات الاقتصادية المتزايدة في القطاعات المرتبطة التي تساهم في تلبية الطلب المتزايد والمترتب على الفعاليات، بالإضافة إلى التأثيرات المعززة للإنتاج والاستهلاك الناتجة عن سلسلة التوريد بأكملها كنتيجة للإنفاق المبدئي المباشر. ويستثني هذا التقييم أي تأثيرات ساهمت بها استثمارات رأس المال وأي تبادل تجاري بين المشاركين خلال الفعاليات أو بعدها.

ولتقدير إجمالي الناتج الاقتصادي، تأخذ الدراسة بعين الاعتبار تأثيرات الاستثمارات "المباشرة" للمنظمين والشركات العارضة والحضور في فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، بالإضافة إلى التأثير "غير المباشر" على سلسلة التوريد، وتأثير "القيمة المستحدثة" الناجمة عن الزيادة في دخل العاملين من أفراد المجتمع المحلي.

وتشير الدراسة إلى أن الاستثمارات المباشرة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض تحقق 7.4 أضعاف قيمتها في النشاط التجاري الإجمالي غير المرتبط بالتجارة. وعليه، تقدِّر الدراسة أن كل مليون درهم يستثمرها المنظمون والشركات العارضة والحضور في الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، يحقق 7.4 مليون درهم كناتج اقتصادي عائد على الاقتصاد ككل.