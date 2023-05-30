شراكة بين موانئ دبي العالمية و"ستاندرد بنك" لتمويل التجارة في أفريقيا

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، عن دخولها في شراكة مع "ستاندرد بنك"، بهدف تقديم حلول التمويل التجاري لتلبية الطلب الكبير على رأس المال المتداول في القارة الأفريقية.

بموجب الشراكة ، ستتمكن الشركات الأفريقية التي تبحث عن التمويل التجاري من الوصول بسلاسة إلى رأس المال العامل من "ستاندرد بنك"، عبر منصّة التمويل التجاري من موانئ دبي العالمية "دي دبي ورلد".

وتعمل منصّة التمويل التجاري من "دي بي ورلد" باعتبارها منصّة للتكنولوجيا المالية، على ربط الشركات بالمؤسسات المالية، لتقديم تسهيلات مباشرة في تمويل التجارة وتوفّر للشركات إمكانية الوصول إلى حلول التمويل التجاري عبر منفذ واحد، ويمكن للمتعاملين ببساطة التقدّم بطلب الحصول على الائتمان عبر المنصّة الرقمية، والتي ستسهل عليهم الوصول إلى أفضل خيارات الائتمان التي يقدمها الممولون العالميون. ويعتبر الوصول إلى التمويل أحد أكبر العوائق التي تواجه الشركات الباحثة عن فرص التجارة العالمية، ويتضح ذلك من الصعوبات التي تعترض العديد من الشركات خلال سعيها للحصول على التمويلات المطلوبة لنقل البضائع قبل الشروع في التعاملات.

ومع انضمام "ستاندرد بنك" إلى منصّة التمويل التجاري من "دي بي ورلد"، سيقدّم البنك للشركات الأفريقية مجموعة من حلول التمويل التي تلبي احتياجاتها المتزايدة إلى الدعم اللوجستي والمالي اللازم لربطها بمسارات التجارة العالمية.

و قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، سلطان أحمد بن سليّم، أن الشراكة مع "ستاندرد بنك" تؤكد الدور المحوري في تحسين تدفق حركة التجارة العالمية ، حيث نعتبر أفريقيا سوقًا رئيسيًا بالنسبة للمجموعة، وتأتي استكمالًا للاستثمار المتواصل والنمو عبر القارة السمراء، كما أن الاستحواذ الأخير على "إمبريال لوجيستكس" عزز القدرات اللوجستية في أفريقيا.

من جانبه، قال المسؤول التنفيذي الأول في منصّة التمويل التجاري من "دي بي ورلد"، سنان أوزكان، إن المنصة تتيح وصول "ستاندرد بنك" إلى البيانات الخاصة بحركة البضائع، بما يمكّنه من تقديم القروض بثقة، ويتمكن البنك بقدراته التمويلية القوية من دعم العديد من الموردين ضمن منظومة موانئ دبي العالمية في جميع أنحاء أفريقيا، والتي تعززت باستحواذ "دي بي ورلد" على "إمبريال لوجيستيكس" في عام 2022، مشيراً إلى أن حضور البنك في دول مثل نيجيريا وكينيا وموزمبيق سيساهم بتطوير هذه الشراكة في السوق الأفريقية بصورة أكبر.

بدوره، نوه الرئيس التنفيذي لوحدة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في "ستاندرد بنك"، كيني فيهلا، إلى التطلع إلى التمكين الرقمي على المستوى المؤسسي، وإقامة شراكات مع المؤسسات العالمية متعدّدة الجنسيات مثل "دي بي ورلد" بهدف تقديم حلول التمويل التجاري للمتعاملين في أنحاء القارة الأفريقية وتسهيل المعاملات عبر الحدود من خلال الممرات الرئيسية المتنامية للتجارة العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "ستاندرد بنك"، الدكتور راسم زوك، إن القيمة التي تحققها القدرات المشتركة سوف تخلق فرصاً فريدة لتقديم الخدمات المالية والحلول التجارية.

يذكر انه منذ إطلاق منصّة التمويل التجاري من "دي بي ورلد" في يوليو 2021، دخلت المنصّة في شراكات تمويل مع 23 مؤسسة مالية وسجّلت طلبات ائتمان تزيد قيمتها على 700 مليون دولار أمريكي.