«رمز الاستجابة السريعة QR» مبادرة جديدة تعزّز حوكمة «بيوت العطلات» في دبي

تواصل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، تنظيم وتحسين وتطوير «بيوت العطلات»، باعتبارها من خيارات الإقامة المتنوعة والمصممة لتناسب مختلف أذواق وميزانيات زوار دبي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز نمو قطاع الضيافة والفندقة والسياحة في الإمارة، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى جعل الإمارة من أهم ثلاث وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال.

وفي هذا السياق، كشفت الدائرة عن اعتماد «رمز الاستجابة السريعة» QR Code لبيوت العطلات، بهدف تعزيز حوكمة القطاع، وضمان الشفافية، ورفع معدلات ثقة الزوار والضيوف.

وشهدت «بيوت العطلات» في دبي نمواً قوياً خلال الفترة الماضية، إذ تشير بيانات الدائرة إلى أن مجموع الوحدات المسجلة لديها وصل إلى 21 ألفاً و132 وحدة، وفّرت 32 ألفاً و794 غرفة بنهاية مارس 2023، بنمو 45.5% من حيث عدد الوحدات، و40.7% من ناحية عدد الغرف، مقارنة بنهاية مارس 2022، إذ بلغت حينها 14 ألفاً و518 وحدة، بعدد 23.29 ألف غرفة. واستقبلت بيوت العطلات خلال الربع الأول من العام الجاري 137.14 ألف زائر.

ويعزى هذا النمو إلى البنية التحتية المتطورة والمقومات العديدة التي تتمتع بها الإمارة، إضافة إلى التشريعات التي تنظم قطاع الضيافة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وكذلك الإقبال الكبير من المستثمرين في هذا المجال بفضل ما يوفره من عوائد مشجعة ودخل أكبر من معدل الإيجار السنوي، علاوة على الطلب المتزايد على خيارات الإقامة المتنوعة في المدينة، نظراً لوجود وحدات بخدمات متميزة ومتنوعة مناسبة وتلبي كل احتياجات الزائرين، حيث تعد دبي واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم بفضل امتلاكها مقومات وعروضاً وتجارب سياحية فريدة، ما يعزز مكانتها لتصبح أفضل وجهة عالمية للعيش والعمل والزيارة.

وقالت مديرة إدارة شؤون الضيافة في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، شيخة المطوع: «تقوم الدائرة بتخطيط وتنظيم وتطوير المنظومة السياحية الشاملة في الإمارة، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء للقطاع، بهدف تعزيز التنمية السياحية المستدامة بما يضمن تحقيق الأهداف الطموحة لرؤى قيادتنا الرشيدة، ومن أهمها الأهداف التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بداية العام الجاري».

وأضافت: «تحظى بيوت العطلات باهتمام واسع بفضل المرونة والخيارات المتعددة التي توفرها على مدار العام. وانطلاقاً من الحرص على تعزيز صورة دبي في أذهان الزوار الدوليين، وكذلك المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وما يمكن أن تقدمه من تجارب مميزة للزوار، فإننا ندرك أهمية تحسين حوكمة بيوت العطلات وتوظيف التحول الرقمي الذي تتميز به الإمارة، لضمان استمرار نمو وتطور قطاع السياحة، وترسيخ الثقة لدى المستثمرين وكذلك النزلاء الذين اختاروا هذه التجربة المميزة للإقامة في دبي».

وستضمن المبادرة الجديدة التزام كل «بيوت العطلات» في الإمارة بتثبيت ملصق «رمز الاستجابة السريعة QR Code» على المدخل الرئيس للوحدة، الذي يؤكد أنها مرخصة رسمياً من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ويتم تشغيلها بواسطة مشغل معتمد، إلى جانب كونها تفي بكل المعايير المعمول بها في الإمارة. كما ستسهم المبادرة في تسهيل مهام الرقابة والتفتيش الذي تقوم بها مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات الدائرة، للتأكد من التزام المنشآت بكل الإجراءات، تماشياً مع جهود التحول الرقمي الذي تتبناه المدينة.

وعلى صعيد الزوار والضيوف، ستتيح المبادرة إمكانية حصولهم على كل المعلومات المطلوبة حول المشغل، إضافة إلى بيانات الاتصال المهمة، ومنها معلومات الاتصال بالإدارات المختصة في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عند حالات الضرورة، وذلك بكل سهولة عبر مسح الرمز ضوئياً، الأمر الذي يعزز تجربتهم ويزيد من مستوى ثقتهم.

وتشمل أنواع الوحدات السكنية في بيوت العطلات: استوديوهات وشققاً سكنية وفللاً في مجمعات عقارية، وأيضاً مزارع في منطقة حتا، حيث يوفر التنوع في بيوت العطلات للزوار والضيوف، الخصوصية ومساحة أكبر لقضاء أوقات متميزة مع عائلاتهم.

دليل إرشادي

أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مؤخراً دليلاً إرشادياً لتنظيم بيوت العطلات، متاحاً على الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة، ويتضمن كل المعلومات بحسب اللوائح والإجراءات الفنية والعمليات التشغيلية للقيام بنشاط بيوت العطلات، وينبغي على كل الأفراد والجهات المعنية خاصة المرخّص لهم، الالتزام والتقيد بهذا الدليل الإرشادي وتطبيق كل ما ورد فيه.

21.13 ألف وحدة مسجلة لبيوت العطلات في دبي بنمو 45.5%.