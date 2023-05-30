الجمعية الإسلامية الدولية لتصنيع الأغذية تفتتح مقرها الجديد في دبي

افتتحت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، المقر الجديد للجمعية الإسلامية الدولية لتصنيع الأغذية (IFPA) في حفل أقيم في متحف الاتحاد بحضور ضيف الشرف، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أسامة عبدالرحمن قيسي وكبار الشخصيات ممثلين عن الدول الأعضاء وكبار رجال الأعمال.

وتعد إقامة المقر الجديد للجمعية الإسلامية الدولية لتصنيع الأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تطوراً مهماً لصناعة الأغذية الإسلامية العالمية.

وتعد الجمعية شركة تابعة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، أنشأها الأعضاء المؤسسون لمنظمة التعاون الإسلامي في ديسمبر 2020 كواحد من 16 برنامجاً للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وتم التسجيل آنذاك في مركز أستانا المالي في العاصمة الكازخستانية، أستانا.

وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، أن «دولة الإمارات تعمل من خلال نهج من الشراكة مع مختلف دول العالم والمنظمات والأطراف المعنية، من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي من بينها تعزيز أمنها الغذائي القائم على الابتكار».

وقالت: «نبارك افتتاح مقر الجمعية الإسلامية الدولية لتصنيع الأغذية التابعة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في دبي، وهو ما يعكس أن الإمارات سيكون لها دور محوري في تعزيز العلاقات التجارية القوية داخل منظمة التعاون الإسلامي، والإسهام في دفع الأنشطة الاستثمارية داخل المنظمة، إلى جانب تطوير صناعة الأغذية المرتبطة بها».

وأضافت أن «التعاون هو ما ينبغي أن نعمل على ترسيخه من أجل تعزيز أمننا الغذائي المشترك، وفق أسس مستدامة تسهم أيضاً في مواجهة التغيرات المناخية، وهو ما سيحدث من خلال تبني تقنيات وحلول مبتكرة في كامل سلسلة القيمة الغذائية. وفي إطار عام الاستدامة في دولة الإمارات، واقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في الدولة بنهاية العام الجاري، نحرص على تسريع العمل على تبني حلول الزراعة والغذاء الحديثة محلياً وعالمياً».