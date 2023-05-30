«دبي المالي» يطلق عقوداً مستقبلية على مؤشّره العام

أعلن سوق دبي المالي إطلاق العقود المستقبلية على مؤشره العام (DFMGI) الذي يضم أكبر الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وأكثرها سيولة، كاشفاً أنه سيبدأ إدراج وتداول العقود المستقبلية على المؤشر العام للسوق، اعتباراً من الـ29 من مايو 2023.

وأفاد السوق بأن تداول العقود المستقبلية على المؤشر العام لـ«دبي المالي» يتيح للمستثمرين فرصة الوصول إلى أحد أفضل المؤشرات أداء على مستوى العالم، والذي يضم أسهم الشركات الأكبر والأكثر سيولة في سوق دبي المالي، بما في ذلك «إمباور» التي تم إدراجها مؤخراً بنجاح، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، و«سالك» وغيرها، إضافة إلى الشركات الكبرى الرائدة على مستوى المنطقة مثل «إعمار» و«أرامكس».

جذب الاستثمارات

وبحسب «دبي المالي»، سيوفر السوق للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصاً قوية للتنويع والتحوط، كما يعزز مشاركة مزيد من المستثمرين المحترفين في السوق.

وأكد أن تداول العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي، يعد خطوة مهمة لتنويع المنتجات والأدوات المالية، وجذب مزيد من الاستثمارات قوة دفع جديدة لتعزيز سيولة السوق، لافتاً إلى أن هذه العقود تتيح للمستثمرين فرصة لتحقيق الأرباح من خلال الحركة المتغيرة للمؤشر العام، هبوطاً وصعوداً، فضلاً عن تنويع محافظهم الاستثمارية، والاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية لزيادة حجم محافظهم الاستثمارية وعائداتهم المحتملة.

تنويع المنتجات

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «يؤكد إطلاق العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي التزامنا بتنويع المنتجات المالية، وحرصنا على تزويد المستثمرين بفرص فريدة للاستثمار والتحوط، في إطار أهدافنا الرامية إلى تقديم منتجات مبتكرة في السوق تسهم في زيادة مشاركة المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، وتعزز قوة الأسواق المالية في دبي وتوسع نطاقها».

أداء قوي

سجّل سوق دبي المالي خلال العام الماضي، نمواً قوياً في الأداء بنسبة 4.4%، أتبعه بنمو قوي وصل إلى 6.14% منذ بداية العام وحتى مايو 2023.

وتتابع العقود المستقبلية لمؤشر عام سوق دبي المالي، أداء السعر الأساسي للمؤشر العام في السوق.

بدوره يعمل المؤشر العام على رصد مجموعة قطاعات رئيسة، منها: المالية والصناعة والعقارات، والمرافق، وخدمات الاتصالات، والنقل.