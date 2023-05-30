بدء تشغيل خزان المياه في «الليسيلي» بسعة 60 مليون غالون

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بدء تشغيل خزّان المياه في منطقة الليسيلي في دبي، بسعة 60 مليون غالون من المياه المحلاة، في وقت بلغت فيه القيمة الإجمالية للمشروع 157.4 مليون درهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، واستراتيجية الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات، نواصل جهودنا لتعزيز بنيتنا التحتية المتطورة، واعتماد الابتكار وأحدث أدوات استشراف المستقبل والتخطيط العلمي السليم لمواكبة الزيادة على الطلب في المياه في دبي، وفق أعلى المعايير العالمية».

وأضاف: «في عام 1992، كانت القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة 65 مليون غالون يومياً، أما اليوم فتبلغ 490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً. وتساعد خزانات المياه التي تنفذها الهيئة على رفع كميات التدفق المائي، وزيادة المخزون الاحتياطي، لتلبية الطلب المتزايد، وتعزيز كفاءة واعتمادية شبكات المياه لمواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي».

وتابع: «إضافة إلى خزان المياه في الليسيلي، فإننا نعمل على تنفيذ ثلاثة خزانات أخرى في النخالي، وحتا، وحصيان، فيما من المتوقع الانتهاء منها خلال العامين الجاري 2023 والمقبل 2024»، لافتاً إلى أنه مع الانتهاء من هذه المشروعات، ستتم زيادة السعة التخزينية إلى 1.151 مليون غالون من المياه المحلاة، مقارنة بالسعة الحالية التي وصلت إلى 881 مليون غالون.

وقال الطاير: «أسهمت جهود الهيئة في البحوث والتطوير واعتماد أحدث التقنيات العالمية، في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه من 42% في عام 1988 إلى 4.5% العام الماضي، وهي من أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم، ما يؤكد مكانة الهيئة واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات».

يشار إلى أن خزان المياه الجديد في منطقة الليسيلي جرى إنشاؤه باستخدام الخرسانة المسلحة، إلى جانب خزان المياه الموجود حالياً والبالغة قدرته التخزينية 120 مليون غالون من المياه المحلاة.