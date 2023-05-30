«الاتحادية للضرائب» تنشر قائمة معدلة برسوم خدماتها

نشرت الهيئة الاتحادية للضرائب على موقعها قائمة معدلة برسوم الخدمات التي تقدمها، وذلك بحسب قراري مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2020، ورقم 7 لسنة 2023، على أن يتم العمل بهذه الرسوم اعتباراً من أول يونيو المقبل.

وأوضحت الهيئة في جدول مفصل الرسوم التي تقدمها لـ17 خدمة وفقاً للتالي:

1. إصدار شهادة تسجيل ضريبي ورقية مصدقة (جديدة/أو بدل فاقد) برسم 250 درهماً عن كل شهادة.

2. إصدار شهادة تسجيل أمين مستودع ورقية مصدقة (جديدة/أو بدل فاقد) 250 درهماً عن كل شهادة.

3. تسجيل منطقة محددة وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية 2000 درهم عن كل سنة.

4. تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبيين 3000 درهم عن كل ثلاث سنوات.

5. تجديد تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبيين 3000 درهم عن كل ثلاث سنوات.

6. تسجيل مورد برامج محاسبية في الهيئة 10 آلاف درهم عن كل سنة.

7. تجديد تسجيل مورد برامج محاسبية في الهيئة 10 آلاف درهم عن كل سنة.

8. تقديم طلب إصدار شهادة الموطن الضريبي 50 درهماً عن كل طلب.

9. دراسة الطلب وإصدار شهادة موطن ضريبي إلكترونية لمسجل لدى الهيئة 500 درهم عن كل طلب.

10. دراسة الطلب وإصدار شهادة موطن ضريبي إلكترونية لشخص اعتباري غير مسجل لدى الهيئة 1750 درهماً عن كل طلب.

11. دراسة الطلب وإصدار شهادة موطن ضريبي إلكترونية لشخص طبيعي غير مسجل لدى الهيئة 1000 درهم عن كل طلب.

12. طباعة شهادة موطن ضريبي ورقية للشهادات الإلكترونية التي تم إصدارها وفقاً للبنود 9 و10 و11 أعلاه (جديدة/أو بدل فاقد) 250 درهماً عن كل شهادة.

13. طلب إصدار شهادة أنشطة تجارية 50 درهماً عن كل طلب.

14. دراسة الطلب وإصدار شهادة أنشطة تجارية 500 درهم عن كل طلب.

15. طباعة شهادة أنشطة تجارية ورقية للشهادة الإلكترونية التي تم إصدارها وفقاً للبند 14 أعلاه (جديدة/أو بدل فاقد) 250 درهماً عن كل شهادة.

16. طلب توضيح خاص يتعلق بضريبة واحدة 1500 درهم عن كل طلب.

17. طلب توضيح خاص يتعلق بأكثر من ضريبة 2250 درهماً عن كل طلب.