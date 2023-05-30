«الطاقة»: قريباً.. شواحن سريعة للسيارات الكهربائية في المباني الحكومية

قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، إن محطات شحن السيارات الكهربائية في الدولة ازدادت بنسبة 60% خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكشف المزروعي في تصريحات خلال معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية «إيفيس 2023»، الذي انطلق أمس، أنه سيتم قريباً توفير شواحن سريعة للسيارات الكهربائية في المباني الحكومية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعمل حالياً على تنفيذ استراتيجية جديدة تدعم السيارات الكهربائية، عبر دعم دور القطاع الخاص في جلب شواحن سريعة للغاية، في وقت توجد فيه تعاقدات مع بعض الشركاء في هذا الصدد سيعلن عنها قريباً.

الكلفة والشحن

وذكر المزروعي أن دولة الإمارات تشهد زيادة في أنواع السيارات الكهربائية، في وقت يوجد فيه انخفاض في كلفتها، وتراجع في كلفة عمليات الشحن مقارنة بالوضع منذ عامين، ما يساعد في انتشارها بشكل أكبر.

وأكد أن دولة الإمارات تعمل حالياً على تطوير الشحن الكهربائي في عمليات النقل الجماعي والحافلات، كما بدأت بعض الشركات في تركيب بطاريات شحن كهربائي سريع على السفن والقوارب في القطاع البحري.

وبيّن المزروعي أن نسبة 1% من السيارات في دولة الإمارات حالياً «كهربائية»، في وقت يزداد فيه عددها بشكل دائم، ما يساعدنا على تقليل البصمة الكربونية في قطاع النقل، والوصول إلى المستهدف وهو «صفر» انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

ولفت المزروعي إلى أن تقنية الشحن تتطور بشكل سريع للغاية، ما أدى إلى تقليل فترة شحن السيارات الكهربائية، كما ارتفعت سرعة الشحن من 25 كيلوواط في الساعة، لتراوح بين 180 و300 كيلوواط في الساعة حالياً، ما يقلل فترة الشحن بشكل كبير، لتراوح بين ثماني و10 دقائق في الشواحن السريعة.

وأشار كذلك إلى وجود منافسة شديدة بين أنواع السيارات الكهربائية في الأسواق، مبيناً أن دولة الإمارات سباقة في استقطاب وتنظيم المعارض المتخصصة عموماً، بما فيها معارض السيارات الكهربائية وأحدث التقنيات الخاصة بها.

وكان المزروعي أكد في كلمته بالمؤتمر، أن التحول إلى المركبات الكهربائية في دولة الإمارات يشهد نمواً ملحوظاً، بفضل الخطط الطموحة والمبادرات النوعية والحوافز التي قدمتها الحكومة لتشجيع أفراد المجتمع على هذا التحول.

وقال: «سوق السيارات الكهربائية واعدة، وندعو الشركات ذات التفكير المستقبلي إلى انتهاز الفرص الاستثمارية التي يوفرها هذا القطاع في الدولة».

وأضاف أن دولة الإمارات تستهدف توفير شبكة وطنية من محطات الشحن العامة والخاصة، والمجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة لتقليل وقت الشحن، تتواءم مع الدليل الوطني الموحّد لمواصفات الشواحن الكهربائية في جميع أنحاء الدولة المزمع إطلاقه قريباً، بهدف تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتوفير وصول سهل إلى مرافق الشحن.

«إيفيس 2023»

ويضم معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية «إيفيس 2023» أكثر من 100 منتج، كما يستضيف أكثر من 100 متحدث في أكثر من 50 جلسة تغطي موضوعات متعلقة بواقع النقل المعتمد على الطاقة الكهربائية في الحاضر والمستقبل.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر المركبات الكهربائية، المهندس ناصر البحري، إن المعرض والمؤتمر ملتقى لخبراء هذا القطاع وشركات الاستثمار، ومراكز البحوث وصانعي السياسات الحكومية ورواد الأعمال، لمناقشة التحديات التي تواجه الانتقال البيئي المستدام إلى النقل باستخدام الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن المعرض يضم مساحة مخصصة للابتكار تعرض أحدث التكنولوجيا الخاصة بالنقل الكهربائي، والتي تم تطويرها من قبل الجامعات وحاضنات التكنولوجيا التي ستسهم في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع.