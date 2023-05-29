كيف تحسب الزيادة الإيجارية للعقار السكني في دبي؟

يمكن للمستأجر في دبي معرفة الزيادة الإيجارية على عقده من خلال مؤشر الإيجارات وباستخدام أداة الحاسبة الإيجارية التي توفرها الجهات التنظيمية في الإمارة.

و«الحاسبة الايجارية» من ريرا هي خدمة إلكترونية تم إطلاقها بواسطة دائرة الأراضي والأملاك- هيئة التنظيم العقاري «ريرا»، حيث يتم بناءً عليها احتساب قيمة الزيادة في الإيجارات أو الانخفاض أو بقاء القيمة كما هي، وتعتمد الزيادة في مؤشر الإيجار السنوي على عدة عوامل، منها نوع العقار وعدد الغرف والموقع وغيرها من العوامل التي تؤثر في تحديد مؤشر الإيجارات في دبي.

وتوضح هذه الأداة أنه لا زيادة إيجارية على عقد المستأجر إذا كانت نسبة الزيادة أقل من 10%، على مؤشر الإيجارات.

وتتم الزيادة بنسبة 5% من قيمة الإيجار قابلة للتطبيق إذا كان الإيجار أقل بنسبة 11-20% من متوسط إيجار المنطقة السنوية.

وتصل الزيادة إلى نسبة 10% من قيمة الإيجار قابلة للتطبيق إذا كان الإيجار أقل بنسبة 21-30% من متوسط إيجار المنطقة السنوية.

بينما يتم تطبيق زيادة بنسبة 15% من قيمة الإيجار إذا كان الإيجار أقل بنسبة 31-40% من متوسط إيجار المنطقة السنوية.

وتشير البيانات إلى تطبيق زيادة بنسبة 20% من قيمة الإيجار قابلة للتطبيق إذا كان الإيجار أقل من 41% من متوسط إيجار المنطقة السنوية