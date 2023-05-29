دانة غاز ترفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب لـ 100%

أعلنت شركة دانة غاز اليوم الاثنين حصولها على موافقة الجهات التنظيمية لرفع سقف ملكية الأجانب في أسهم الشركة.

وأشارت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أن هذا الإجراء يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية الجديد الذي ألغى شرط تملّك مواطني دولة الإمارات حصة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركات العاملة في الدولة.

وأوضحت أنه اعتبارًا من اليوم يمكن للمستثمرين الأجانب تملّك ما يصل إلى 100% من أسهم الشركة، وذلك بعد أن كان الحد الأقصى لملكية الأجانب لا يتعدى 49%، وهو القرار الذي وافق عليه مساهمو الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 26 أبريل.

وتوقع حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز، أن تحقق الشركة معدلات نمو قوية، سواء في إقليم كردستان العراق حيث سيتم العمل على زيادة الإنتاج، أو في مصر من خلال العمل على تعظيم قيمة الأصول عن طريق التفاوض للحصول على شروط اقتصادية أفضل.